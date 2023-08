STADSKANAAL – Vandaag heeft de politie in een woning in Stadskanaal een hennepkwekerij aangetroffen.

Vandaag hebben agenten die zich bezig houden met drugs criminaliteit een instap gedaan in een woning in Stadskanaal. De politie kreeg via een MMA (Meld Misdaad Anoniem) de info dat er mogelijk een hennepkwekerij actief zou zijn op het adres. In de woning werd inderdaad een hennepkwekerij aangetroffen.

De kwekerij is geruimd en de bewoner is aangehouden en verhoord.