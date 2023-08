RTV Westerwolde in actie voor CliniClowns

VLAGTWEDDE – CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie weer even zichzelf kunnen zijn. RTV Westerwolde houdt tijdens de Week der Besten een inzamelactie voor de CliniClowns.

Op donderdag 24 augustus beginnen vrijwilligers van RTV Westerwolde ’s morgens om vijf uur met opbouwen van een tijdelijke studio op het plein naast de huidige studio. De live uitzendingen beginnen die dag om 9.00 uur. Ze gaan dan door tot vrijdagavond 8.00 uur, dus ook ’s nachts live! De actie is ook live te volgen via het tv kanaal van RTV GO, Ziggo kanaal 39.

Met deze marathonuitzending hoopt RTV Westerwolde veel geld in te zamelen voor de CliniClowns. Luisteraars kunnen tegen een donatie een plaatje aanvragen. Ook kunnen er knuffels worden gekocht (zie foto). Deze kosten 10 euro per stuk. Leuk om te hebben, maar ook om als (kraam)cadeautje weg te geven! Natuurlijk kunt u ook doneren; klik daarvoor HIER. Voor ondernemers die hun naam willen verbinden aan deze actie hebben we aantrekkelijke opties, van radio reclame, een banner op WWA tot zichtbaar zijn op een groot scherm in de actietent.

Ook op Facebook staat informatie over deze actie.