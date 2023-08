Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Sellingen

SELLINGEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Sellingen. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 9 augustus had de wandeling van WandelenWerkt “Kopje Genieten” in Sellingen uitgekozen als vertrekpunt. Hier stond vanaf 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich zoals gewoonlijk vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de Wandelcoaches. Dit opgeven is belangrijk, omdat er in drie afstanden, 10, 8 en 6 km wordt gewandeld en de groep per afstand niet meer dan 20 wandelaars mag bevatten.

De groep voor de 10 km vertrok om 9.15 uur en het ging meteen het kabouterbos in. Hier werd het te volgen pad duidelijk aangegeven door de egeltjes. Na het bos op diverse manieren doorkruist te hebben kwamen ze uiteindelijk aan bij het begrazingsproject Breedwisch. Daar ging de wandeling het stroomdal van de Ruiten Aa in en kwamen ze aan bij de streek Rijsdam.

Deze streek is genoemd naar de dam van rijshout die in 1672 door Carl von Rabenhaupt is aangelegd, met als doel het water via het Sellinger diep naar het gebied rond Bourtange te leiden. Het was de bedoeling om de weg naar Groningen voor de bisschop van Munster nog slechter toegankelijk te maken. Het Sellinger diep werd later het Moddermansdiep genoemd. Dit diep is grotendeels gedempt en heet nu Moddermanspad.

Vervolgens ging de wandeling verder om langs een prachtig gedeelte van het natuurgebied te gaan, waar de heide al volop in bloei staat. En zo kwamen de deelnemers uiteindelijk aan bij speelbos ’t Egeltjesnest. Toen was het maar een klein stukje meer naar het eindpunt van de wandeling: Kopje Genieten. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Het was, met prima wandelweer, weer een prachtige wandeling door een gebied waar we al veel zijn geweest, maar wat nooit verveeld.

Jan Bossen