Wandel met ons Mee was in Winschoten

WINSCHOTEN – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Winschoten. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Verslag en fotoalbum Wandeling Waterpak-4 bossen-Centrum en Stadspark rondom stad Sodom (Winschoten).



Deze woensdagmorgen 09-08-2023 wandeling vanuit met stadsrechten Sodom. Met enthousiaste wandelgroep W a n d e l M e t O n s M e e op pad. Ons motto: Sportief wandelen – Lekker in Beweging en genieten van de Natuur en de mooie Omgeving(en). Lekker wandeltempo ± 5 km per uur met onderweg een kleine rust/drinkpauze. Start van de wandeling P plek bij de mooie Rozentuin te Winschoten.



Route van de wandeling: Door het stadscentrum – Marktplein- Blijhamsterstraat (voorheen ook veel winkels. Helaas niet meer en karakteristieke panden). Richting Blijham. Via de Theetuin Tusschenwegen door het waterpark Tusschenwegen. Vervolgens Zuiderveen langs WO II monument door het Winschoterbos (babybos). Via Sint-Vitusholt door het Maintebos en langs het Wubsbos. Via de Garst naar het Sterrebos vervolgens door het stadcentrum en door het Stadspark naar ons beginpunt. Een wandeling waar onderweg veel is te zien en over gesproken kan worden. Zowel in de huidige als verleden tijdperk. Dus maar een aantal bijzonderheden benoemen (anders wordt verslag te lang).



Informatie: Winschoten: kreeg in 1825 officieel stadsrechten. In de Franse tijd opgegroeid als tweede koopstad van de prov. Groningen. Winschoten kent vele bijnamen Sodom, Lutje Mokum of Mokum Beis die verwijzen naar het Joodse verleden van deze stad.



Waterpark Tusschenwegen: zowel natuurgebied als waterbergingsgebied ‘Winschoten Zuid’ genoemd.

Winschoterbos: Is er bij de geboorte van uw kind, vanaf 2002, een boom geplant in het Winschoterbos (ruim 30 hectare) aan de zuidkant van Winschoten? In de volksmond bekend als Babybos. In deze omgeving grootschalige zoutwinning.



Sint-Vitusholt: buurtschap en stadswijk. De naam verwijst naar Sint-Vitus, de beschermheilige van Winschoten. En de uitgang-holt.



Maintebos: Dit bos/gebied was in 1900 kleiwinning gebied. Daarnaar als meentscheer of meente (vandaar de Groningse naam Maitebos).



Wubsbos: Bostuin aangelegd met hoogte verschillen van 5 meter. Door het hoogteverschil en ligging heeft de tuin een bijzonder sfeer.



Sterrebos: Culturele erfgoed. Wandelbos dat bestaat ui 2 delen. Gescheiden door een fiets/voetpad, die een tunnel (1836) met elkaar verbindt.



Stadspark Winschoten: Het park 6 hectare groot wordt doorsneden door de weg Bovenburen. Het zuidelijk van het park werd aangelegd in 1963 en het noordelijk deel tussen 1976 en 1978.

Na afloop van deze mooie wandeling met ook weer nieuwe wandelaars erbij.



Nog even nagenieten bij restaurant Rozentuin.

Klik HIER voor het fotoalbum.



