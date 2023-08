Boerderij Bellingwolde decor dramaserie over de moord van Marianne Vaatstra

BELLINGWOLDE – In een boerderij aan de Hoofdweg in Bellingwolde worden opnames voor een dramaserie over de moord van Marianne Vaatstra gemaakt. De serie De Jacht op Jasper S. is geïnspireerd op de zoektocht naar de dader van de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra. Zij werd op 1 mei 1999 levenloos en seksueel misbruikt in een weiland in Veenklooser, Friesland, aangetroffen nadat zij niet thuis was gekomen na een avondje stappen. Dankzij een grootschalig DNA-onderzoek werd in 2012 eindelijk een dader aangewezen. Jasper S. uit het Friese Oudwolde werd in 2013 veroordeeld tot achttien jaar cel. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries was jarenlang nauw betrokken bij de zaak.

De moord op Marianne Vaatstra is een van de meest geruchtmakende misdaadzaken in de Nederlandse geschiedenis. Jarenlang bleef de verkrachting en moord op het Friese meisje onopgelost, maar door de grote inzet van Peter R. de Vries startte het OM een DNA-verwantschapsonderzoek. Door dat onderzoek kwam uiteindelijk aan het licht dat Jasper S. de moordenaar was. Nu komt Viaplay met een scripted serie over de zaak.

De Jacht op Jasper S.

De serie heeft de naam ‘De Jacht op Jasper S.’ en portretteert de zoektocht naar de dader van een moord die veel teweegbracht in de samenleving. Het laat volgens Viaplay zien hoe Nederland voor het eerst werd geconfronteerd met hardnekkige complottheorieën, aangewakkerd door sociale media. De misdaad bleef jaren op de plank liggen. Uiteindelijk werd de zaak als een van de eerste in Nederland opgelost met behulp van DNA-bewijs.

“Dit is een aangrijpend verhaal over een specifieke periode in de Nederlandse geschiedenis,” vertelt Flippa Wallestem, Chief Content Officer van NENT (het moederbedrijf van Viaplay). “Lokale storytelling wordt gemixt met een Scandinavische touch. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een meeslepende serie wordt die een blijvende impact zal hebben.”

Grote Nederlandse namen voor Viaplay

Voor het maken van De Jacht op Jasper S. heeft Viaplay producent Pupkin ingeschakeld. Dat bedrijf maakte eerder al Smeris en Van God Los. Als Showrunners is Willem Bosch binnengehaald. Hij schreef eerder mee aan grote Nederlandse series als Penoza en Hoogvliegers.

Viaplay heeft nog niet uit de doeken gedaan wie in de nieuwe serie gaan spelen. Ook de releasedatum blijft voorlopig nog een geheim. (Bron: Want.nl)

Een van de locaties waar opnames voor de serie worden gemaakt is de boerderij van de familie Ter Veer aan de Hoofdweg in Bellingwolde. De familie heeft de boerderij tijdelijk aan de filmmakers beschikbaar gesteld. Zelf verblijven ze tot die tijd elders.

Volgens een buurtbewoner lopen er dagelijks zo’n 45 medewerkers, zoals acteurs en technici, rond. Ook is er catering en bewaking. De boerderij zou door de producent zijn gekozen omdat het interieur nog authentiek is, aldus de buurtbewoner. Deze week waren er onder anderen opnames, waarbij gebruik werd gemaakt van een aantal paarden, een hond en auto’s uit de jaren ’90.

Foto’s: Catharina Glazenburg