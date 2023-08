Gasselte maakt zich op voor het EK wielrennen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 augustus, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | WARMER MET IN HET WEEKEND ENKELE BUIEN

Vandaag blijft het vrij zonnig en droog en de middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden, bij een zwakke tot matige westelijke wind.

Morgen wordt het zomers warm met veel zon en de middagtemperaturen komen uit op ongeveer 26 à 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. In late middag of avond is een enkele bui niet geheel uitgesloten.

Zaterdag buiig en wat minder warm en dan ligt het kwik rond 22 graden. De buien kunnen zaterdag pittig worden, met kans op onweer. Zondag is het dan weer droog en vrij zonnig bij 23 graden. Maandag en dinsdag kunnen we temperaturen tussen 23 en 25 graden verwachten.