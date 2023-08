DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie zoekt getuigen van de volgende aanrijdingen:

Gisteren is om 13.05 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Schwefinger Straße in Meppen een fietser tegen een VW gereden. Hierbij ontstond schade aan de auto. De fietser is doorgereden.

Maandag is tussen 7.00 en 16.00 uur aan de Am Schlagbaum in Meppen een langs de kant van de weg geparkeerde blauwe Audi A4 aangereden. De schade bedraagt 500 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Tussen zondag en dinsdag is aan de Hans-Hoppen-Straße in Meppen een in de berm geparkeerde zilvergrijze Mercedes aangereden. De dader is onbekend. De schade wordt op 500 euro geschat.

Dörpen

Tussen 26 juli en 8 augustus is bij een kelder van een woning aan de Wittefehnstraße in Dörpen ingebroken. De kelder werd overhoop gehaald, maar voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 200 euro.