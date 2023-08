MOW, Museum Westerwolde, viert 50 jarig jubileum

BELLINGWOLDE – Vandaag vierde MOW, Museum Westerwolde, het 50 jarig jubileum.

MOW, Museum Westerwolde, is gehuisvest in het achterhuis van een voormalig herenhuis van de familie Addens aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde. Het voorhuis werd op 25 juni 1943 vernield, toen geallieerde bommenwerpers, die onderweg waren naar Hamburg, werden onderschept door Duitse jagers.

Op 10 augustus 1973 werd het streekmuseum de Oude Wolden geopend door burgemeester J. J. Hoeksema. Tot 2019 was het museum bekend onder de naam Museum de Oude Wolden. Uit praktische afwegingen en omdat de naam niet goed meer paste bij de identiteit van het museum, werd de naam veranderd in de afkorting MOW. Het museum hecht veel waarde aan regionale kunstenaars en biedt hen daarom een plek aan. De ontvangstruimte dient als podium voor kunst uit eigen regio.

In 1977 werd het gebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel. In 2011 en 2012 werd het museum opnieuw verbouwd, waarbij het pand werd gerenoveerd en een nieuwe glazen pui kreeg. Het museum werd op 28 september 2012 heropend.

Vanmiddag werd het vijftig jarig bestaan van het museum gevierd met koffie en gebak. De bezoekers werden door medewerkster Anja Grijze en een aantal van de 35 vrijwilligers ontvangen. Ook ligt vanaf vandaag de gratis poster van het schilderij ‘Zicht op de Magnuskerk’, van één van de oprichters van Groninger kunstkring De Ploeg: Johan Dijkstra, klaar. Hij maakte het schilderij in 1947. Het schilderij toont in snelle, zekere verfstreken de Hoofdweg in Bellingwolde met midden in beeld de tramrails van de stoomtram ‘Ol Graitje’.

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum is er in de ontvangsthal van het MOW tijdelijk een mini tentoonstelling te zien met enkele voorwerpen die bij de opening te zien waren of geschonken werden. Verder is tot en met 10 september de expo Gronings Licht te zien.

Foto’s: Catharina Glazenburg