Stuntvliegtuig en ‘influencers’ treffen laatste voorbereidingen JACK’S Racing Day

ASSEN – Vandaag trof een stuntvliegtuig samen met ‘influencers’ van de ‘Supercar Society’ de laatste voorbereidingen voor een demonstratie op het TT Circuit Assen. Tijdens JACK’S Racing Day genieten racefans komende zaterdag en zondag met een GRATIS toegangsbewijs vanaf de beroemde TT-tribunes van exclusieve demonstraties.

Onder anderen regerend World Supersportkampioen Ten Kate Racing Yamaha, de voormalig wereldkampioen Formule 2 én Formule E Nyck de Vries, de beste Nederlandse F2-coureur Richard Verschoor en het Coronel Dakar Team verzorgen een demonstratie. Redesign.mobility inspireert in de paddock met een échte Formule E-auto en Forze Hydrogen Racing demonstreert de snelste waterstofracer ter wereld.

Tweevoudig wereldkampioen atletiek Dafne Schippers stapt in als passagier bij Tom Coronel tijdens de ‘2-seater Experience’ en zelfs de lucht bóven het circuit blijft dus niet verschoond van enige actie.

Coureurs uit binnen- en buitenland maken zich op voor spannende races op het wereldberoemde Circuit van Drenthe. In BOSS GP, de klasse voor échte Formule 1-auto’s, komt de Oostenrijker Ingo Gerstl met zijn Toro Rosso F1, goed voor het ronderecord op het TT-circuit, als ongeslagen racewinnaar naar Assen. In de ‘OPEN’-klasse leidt ex-F1-coureur Antonio Pizzonia uit Brazilië. In de Porsche Carrera Cup Benelux debuteert regerend Nederlands kampioen autorally Hans Weijs. In de Dutch Superkart GP zijn de snelste karts ter wereld te bewonderen en de beste motorracers uit de Benelux gaan van start in de BeNeLux Trophy. De ‘V8 Race Car Challenge’ staat open voor raceauto’s gebouwd vóór 1990, met een V8 als krachtbron en biedt daarmee een bonte mix van bijzondere voertuigen. De Ford Fiesta Sprint Cup, de Mazda MX-5 Cup en de Supercar Challenge completeren het autoprogramma.

JACK’S Racing Day is het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa. GRATIS toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar via jacksracingday.nl en de vestigingen van de evenementpartners.

Ingezonden

Foto’s: Ad Kievit