Twee Tall Ships bezoeken Delfzijl

DELFZIJL – Twee bijzondere Spaanse Tall Ships zullen vanaf 21 augustus 2023 een bezoek brengen aan de haven van Delfzijl, zij vertrekken weer op 4 september 2023. Dit bezoek wordt mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking tussen de eigenaren van deze schepen en DelfSail 24. Daarnaast stelt Groningen Seaports de ligplaatsen en haar nautische support en kennis ‘om niet’ ter beschikking, als sponsor van DelfSail 2024.



Het betreft de houten replica ‘Galeon Andalucia’ (47 meter) en de driemastschoener ‘Pascual Flores’ (43 meter). De schepen zijn eigendom van de stichting ‘Fundacion Nao Victoria’, die is gespecialiseerd in het bouwen van houten replica’s en het herstellen van andere historische schepen!



Zij maken momenteel een Europese Tour, om de bekendheid van hun organisatie – en een deel van hun schepen – ook in West-Europa te vergroten. En doen dat voor eigen rekening en risico. De beschikbare budgetten voor DelfSail 2024 kunnen niet aangesproken worden, die blijven gereserveerd voor volgend jaar. Omdat de schepen toch niet ‘van de wind’ kunnen leven ondanks de zeilen, worden er rechtstreeks tickets verkocht. De tickets zijn een eenmalig bewijs van toegang en geven ook recht op een rondleiding binnen in het Galjoen, wat heel bijzonder is. Daarnaast kan men met datzelfde ticket de ‘Pascual Flores’ bezoeken aan dezelfde kade. De schepen zijn niet toegankelijk met naaldhakken, kinderwagens, rolstoelen en/of rollators etc. vanwege het vele hout en de vele trappen. Ook voor mensen die slecht ter been zijn is het moeilijk. Platte schoenen met goede zolen zijn heel belangrijk.



Groningen Seaports stelt als sponsor van DelfSail 2024 deze kaderuimte beschikbaar aan de (Oude) Handelskade West, Vak B. Maar verzorgt met name ook professionele nautische ondersteuning. Iedere bezoeker komt aan boord voor eigen rekening en risico.



De schepen zullen van 23 augustus t/m 3 september worden opengesteld voor het publiek, kijk voor meer informatie op onze website www.delfsail.nl en/of onze social media.

Ingezonden

Fotocredits: Organisatie DelfSail