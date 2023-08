Wie weet waar Teddy en Pluisje zijn?

STADSKANAAL – Bij woonvorm Lekker Anderz zijn twee konijntjes gestolen.

Verdriet bij woonvorm Lekker Anderz aan de Hoofdstraat 2 in Stadskanaal. Daar zijn gisteravond of vannacht de konijntjes Teddy en Pluisje gestolen. De bewoonsters zijn enorm van slag, want deze konijntjes zijn alles voor hen. Ze besteden enorm veel aandacht aan ze, alsof het hun eigen kinderen zijn.

Eerder werd al een fiets en hangstoelen gestolen. Deze materiele diefstal staat niet in verhouding tot het verlies van hun konijnen. Maar doet inmiddels ook veel met het gevoel van je veilig voelen. Iets wat een kinderlijke grap lijkt, heeft enorme impact en is niet te bevatten. Ziet u de konijntjes of weet u meer, laat dan een bericht achter op de Facebookpagina van Lekker Anderz.