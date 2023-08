Activiteiten in Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 augustus, 08.00 uur door John Havinga

ZOMERSE DAG – VANMIDDAG PAAR BUIEN | DAARNA MEESTAL DROOG EN WARMER

Vanmiddag wordt het vrij zonnig en zomers met een middagtemperatuur die uitkomt op ongeveer 26 à 27 graden. De warmste dag van de afgelopen week. We zien daarbij in eerste instantie flinke zonnige perioden, maar in de namiddag en vanavond wordt het bewolkter en komen er een paar buien of buitjes. Deze trekken in de loop van de avond weer weg. De wind wordt matig uit het zuidwesten.

Morgen krijgen we buiig en wisselend bewolkt weer en het wordt ook wat minder warm met maxima die rond 21 graden komen te liggen. De buien kunnen wat steviger uitpakken en er is kans op een paar klappen onweer. d tot zuidoost. Het waait matig uit het zuidwesten, tijdens buien is de wind vlagerig rond 5 Bft.

Daarna meestal droog en weer warmer en zondag wordt het dan vrij zonnig bij 22 à 23 graden. Maandag kan het kwik uitlopen naar 24 graden. Dan zien we maandagavond een toenemende kans op buien en ook dinsdag hebben we daarmee te maken. Dinsdag wordt het rond 23 graden en woensdag en donderdag toch ook altijd nog aardige temperaturen tussen 22 en 24 graden. Een bui is op woensdag ook niet helemaal uitgesloten, maar heel actief lijkt dat niet te worden.