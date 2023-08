CS-Riders bezorgen kinderen gezinshuis een lach op hun gezicht

ONSTWEDDE – Gisteravond zorgden CS-Riders voor een lach op het gezicht van kinderen van een gezinshuis.

CS-Riders (Custodes Septentrionum) is een stichting die motorrijders en trikers vertegenwoordigt, ongeacht merk of type motor of trike, uit alle lagen van de samenleving. Hun activiteiten vinden plaats in het noorden van het land. Binnen onze landsgrenzen is de CS-Riders een grote organisatie met contacten en samenwerkingen met onze zusterstichtingen die door het hele land verspreid zitten.

De leden van deze organisatie zetten zich in voor kinderen. Kinderen die in een moeilijke thuissituatie verkeren, kinderen die geen thuissituatie hebben. Kinderen die even extra aandacht nodig hebben omdat ze erg gepest worden en daardoor in een sociaal isolement dreigen te vallen. Kinderen die door een lichamelijke beperking dagelijkse zorgen hebben. Kinderen die omdat ze mishandelt worden/ werden “bescherming” zoeken, kinderen die een luisterend oor nodig hebben en kinderen die soms terminaal ziek zijn. Allemaal kinderen die wel een leuke dag kunnen gebruiken. CS-Riders biedt een bezoek, een schouder, een luisterend oor en hun vriendschap aan.

Kinderen kijken meestal op tegen motorrijders; stoere mannen en vrouwen op hun motor met bijbehorende kleding en gebruiken, voor velen een symbool van vrijheid. Juist deze mannen en vrouwen willen al deze kinderen laten weten dat ze niet alleen staan.

Elk kind is voor CS-Riders gelijk, ongeacht ras, klasse, religie of verleden. Het is een groep motorrijders en trikers die zich gezamenlijk inzetten voor kids en tevens veel waarde hechten aan de onderlinge vriendschap, niets meer en zeker ook niets minder.

De CS-Riders gaan voor een rit altijd eerst in gesprek met ouders of verzorgers van kinderen. Daarna wordt er een rit uitgezet. De kinderen waarvoor ze rijden krijgen een cadeautje en een trui van de CS. Ook worden ze opgenomen in de CS familie en krijgen ze een kaartje als ze jarig zijn.

Gisteravond hebben leden van de CS-Riders voor een gezinshuis gereden. Ook hier waren kinderen bij die veel meegemaakt hebben. De Riders verzamelden zich bij de carpoolplaats aan de van Boekerenweg in Stadskanaal en reden gezamenlijk naar de start in de omgeving van camping De Sikkenberg in Onstwedde.

Het was een leuke rit, die was uitgezet door Ilze Bethlehem. Toen ze terug kwamen hebben ze nog kort wat rondjes gereden met kinderen die langs de kant stonden te kijken.

Foto’s: Hemmo Kuiper