Het nieuwe boek van Sjoerd Visser verschijnt

SELLINGEN – Sjoerd Visser brengt het boek: Westerwolke uit met gedichten en liedteksten uit de zuidoostpunt van Groningen..

Sjoerd Visser (Nijmegen 1949) kwam zo’n 30 jaar geleden naar Westerwolde als advocaat. Hij heeft zijn kantoor in Stadskanaal en woont in Sellingen. Door de coronacrisis had hij opeens veel vrije tijd. Die doodde hij met het lezen van gedichten van anderen. ‘Volgens mij kun je dat zelf ook wel,’ zei zijn vrouw. Hij begon te schrijven. Dit ging zo hard dat er nu 1200 gedichten, liedteksten en korte verhalen zijn. De bundel Westerwolke is een strenge selectie daaruit. Sjoerd is verder actief op Facebook en als bedenker-uitvoerder van het gedichtenhuisjes-project met zo’n 30 dichters in Oost-Groningen. Sjoerd verstaat en houdt van de Groninger taal, maar als import-Westerwolder schrijft hij zelf Nederlands.

De gedichten en liedteksten in ‘Westerwolke’ gaan over de wonderlijke en geheimzinnige streek Westerwolde. Ver weg van de stad Groningen, nog verder weg van de randstad. Over wolken hoog in de lucht, het weer, het rustige landschap daaronder van bos, zandgrond en ontgonnen veen. Met de seizoenen en de natuur. Zijn streekgeschiedenis en zijn markante Westerwolders. U doet een intense beleving op van de sfeer en het land. Westerwolde is geen verwaarloosbare uithoek tegen de grens aan. Wel een streek met een eigen taal, cultuur en historie die voor de rest van Nederland nog steeds vrij onbekend is.

Ingezonden