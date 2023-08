Absoluut baanrecord verbroken op TT Circuit Assen tijdens JACK’S Racing Day

ASSEN – Tijdens de kwalificatie van BOSS GP is op dag 2 van JACK’S Racing Day de snelste rondetijd ooit op het TT-circuit neergezet. De Oostenrijker Ingo Gerstl reed zaterdag in zijn Toro Rosso F1 STR1 met een gemiddelde snelheid van 216.15 kilometer per uur over het asfalt en vestigde met een rondetijd van 1:15.861 een nieuw absoluut baanrecord. Nog nooit is er harder gereden in de ´Cathedral of Speed´. Het ronderecord belooft wat voor zondag wanneer de snelste raceklasse van Europa twee races verrijdt.

Gerstl is al houder van het officiële ronderecord, dat gezet dient te worden tijdens een race. Met de 1:15.861 reed hij vandaag in zijn Toro Rosso F1 ook de tot nu toe snelste ronde ooit gereden door Jack Aitken in een Renault F1-bolide uit de boeken. Onder anderen tweevoudig wereldkampioen atletiek Dafne Schippers en zanger Frans Duijts waren getuige van deze historische ronde op Assen. Zij stapten in als passagier bij Tom Coronel tijdens de ‘2-seater Experience’. De voormalig wereldkampioen Formule 2 én Formule E Nyck de Vries en de beste Nederlandse F2-coureur Richard Verschoor verzorgden eveneens een demonstratie en morgen krijgen ze daarbij gezelschap van het Ten Kate Racing Yamaha team, het Coronel Dakar team en een stuntvliegtuig.

Gastrijder Larry ten Voorde won in de Porsche Carrera Cup Benelux. Richard van de Nes en Recardo van Dijk wonnen de eerste twee Superkartraces van het weekend. De Mazda MX-5 Cup werd na een rode vlagsituatie in het voordeel van Sam Jongejan beslist. De V8 Racecar Challenge werd een prooi voor Henk Thuis en de Pool Alan Czyz kwam als eerste over de meet in de Ford Fiesta Sprint Cup.

