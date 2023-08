Brand verwoest auto in Veendam (foto-update)

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST FLINKE BUIEN | VERDER VRIJ MOOI WEEKEND

Vandaag is het tot halverwege de middag nog een wisselvallige toestand met af en toe regen, en daar kunnen enkele flinke buien bij zijn. Maar de kans op onweer bij ons is klein. Wél is het erg vochtig, later vanmiddag komen er opklaringen met drogere lucht en daarna is het vanavond prima weer met zonnige perioden en droog weer. Maximum eind van de middag rond 22 graden. Er komt vanmiddag een matige zuidwestenwind te staan.

Morgen is er de hele dag ruimte voor enkele mooie opklaringen. In de middag en avond is er kans op een kortdurende bui, maar meestal is het droog met regelmatig dus zon. Maximum morgen 21 graden en ook dan een matige wind.

Maandag is het warmer met 24 á 25 graden en in de avond wellicht een regen- of onweersbui. Daar kunnen dinsdag nog een paar buien achteraan komen, daarna lijkt het stabiel en vrij zonnig te worden. Het is dinsdag en woensdag iets minder warm dan die 24 á25 graden van maandag, maar later in de week is 25 tot 28 graden mogelijk.