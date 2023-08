DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Renkenberge

Op een akker aan de Südstraße in Renkenberge is gisteravond rond zes uur een combine in brand geraakt. Het vuur breidde zich over zo’n 100 vierkante meter over het veld uit. Over de hoogte van de schade en de oorzaak van de brand is niets bekend.

Meppen

Tussen 28 juli en 11 augustus is bij een verkoophuisje aan de Esterfelder Stiege in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De aangerichte schade bedraagt 500 euro.

Bunde

Gisteravond laat werd de politie gealarmeerd voor een vrouw die op de Deep Pad in Bunde op de grond lag. De 27 jarige inwoonster van de Bundehee had verwondingen aan haar gezicht en lag te schreeuwen. Toen zij door de agenten werd aangesproken reageerde ze agressief en viel de agenten aan. Een 27 jarige agent raakte aan zijn rechter arm gewond. De vrouw bleek sterk onder invloed van alcohol ( 2.01 promille) te verkeren. De vrouw werd geboeid en voor behandeling naar het ziekenhuis in Leer gebracht. Zij zal worden vervolgd.

Weener

Vanmorgen vroeg zijn bij een bedrijf aan de Norderstraße een of meerdere stenen door een etalageruit gegooid. Omwonenden belden de politie. De daders sloegen, voordat de politie arriveerde, op de vlucht. Er is niets gestolen. Er is door meerdere politie-eenheden naar de daders gezocht, maar zonder resultaat. De omgeving is afgezet en er is sporenonderzoek gedaan. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Gistermiddag belandde door onbekende oorzaak een 64 jarige motorrijder op de A31, ter hoogte van de afslag naar Weener, met zijn motor in de linker berm. Het voertuig sloeg over de kop. Hij raakte daarbij zwaargewond. Een 62 jarige vrouw, die bij hem achterop zat, raakte lichtgewond. De afrit is voor bergingswerkzaamheden zo’n half uur afgesloten geweest.