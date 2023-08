Kunst van vijftien verschillende kunstenaars te zien tijdens de buitententoonstelling Into Nature

BORGER-ODOORN – In de gemeente Borger-Odoorn kun je tot en met 29 oktober tijdens de buitententoonstelling Into Nature: Time Horizons het werk ervaren van internationaal vooraanstaande kunstenaars.

Vrijdag 28 juli was in het dorpshuis in Drouwen de opening van de tweejaarlijkse buitententoonstelling Into Nature: Time Horizons. De verbindende factor tussen de kunstwerken is het thema tijd. Artistiek leider is Hilde de Bruijn.

Tot en met 29 oktober kun je wandelend of fietsend in de omgeving van Borger-Odoorn zeventien kunstwerken van vijftien verschillende kunstenaars bekijken. De tentoonstelling bestaat uit twee routes: een door het buitengebied van Drouwen en Bronneger (acht kilometer) en een in de omgeving van LOFAR (vier kilometer). De startlocatie is Dorpshuis Drouwen, aan de Schoolstraat 10A.

Alle informatie over de routes en de kunstwerken lees je op www.intonature.net.

