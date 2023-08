Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER | KOMENDE WEEK GOED ZOMERWEER

Na de regen van gisteren is het de komende week eigenlijk heel behoorlijk zomweer. Niet dat het helemáál droog blijft en er is vaak zon en de temperaturen zijn prima voor half-augustus. Vandaag wordt het 22 of 23 graden en er komt later vanmiddag wat meer bewolking en misschien ook een bui, maar het is veel minder vochtig dan gisteren en in de loop van vanavond wordt het ook weer helderder.

Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is dat een zuid-zuidoostenwind en daardoor wordt het warmer met uiteindelijk een maximum rond 27 graden. En het is een vrij zonnige en mooie zomerdag.

Dinsdag is er in de ochtend en middag kans op een paar buien maar later is het droog en dat is een voorbode voor een mooi vervolg. Van woensdag tot vrijdag is het meest zonnig met een noordoostenwind, maximum vrijdag opnieuw oplopend tot rond 27 graden, nadat het dinsdag-woensdag wat minder warm is geweest.