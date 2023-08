Activiteiten bij verschillende hunebedden tijdens de Dag van het Hunebed 

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE WEEK | WISSELENDE TEMPERATUREN

Het is een mooie maandag met veel zon al is er later wat meer bewolking. Maar het is droog en pas later in de komende nacht zou een bui kunnen vallen. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost (windkracht 2 tot 3), de maximumtemperatuur is ongeveer 26 graden.

Morgenochtend is er vrij veel bewolking en gaandeweg de ochtend is er kans op 1 of 2 regenbuien. In de middag is het wisselend bewolkt en een klein buitje is rond het middaguur nog niet uit te sluiten, maar verder is het droog en later ook zonnig. Maximum morgen 23 graden en windkracht 3 uit het westen.

Woensdag is het sowieso vrij zonnig maar het is dan ook niet helemaal onbewolkt. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het woensdag 23 graden. Donderdag geeft niet veel verandering en dat geeft dan dezelfde temperaturen. Vrijdag is de warme dag van de week met ’s middags 27 tot 29 graden. Op zaterdag kan het meer dan 30 graden, maar dan neemt de kans op onweer toe en daarmee ook afkoeling.