BLIJHAM – Dag 2 fietsavontuur Thea Loois rondje door Gelderland



Al een paar jaar kunnen we meegenieten van de foto’s en de avonturen die Thea Loois uit Blijham beleefd op haar fietstochten door Nederland.

Vandaag aflevering 2 van haar Rondje Gelderland.



Wederom een schitterende dag!

Vanochtend na het ontbijt ben ik uitgezwaaid door Dineke. Het eerste bordje van de knoop punten stond bij haar in de straat, dus dat was een makkie.

Ik had om 11.00 uur afgesproken met Corrie bij radio Kootwijk. Ik kwam om 10.45 uur aanfietsen en Corrie zat er net. Ze had koffie en wat lekkers meegebracht.



Corrie had bedacht om via een mooie route naar Garderen te fietsen.

Daar is een mooie beeldentuin en er zijn mooie zandsculpturen te zien.

We reden in een lekker tempo die kant op. De lucht werd al maar donkerder….we hoopten dat het droog bleef.

Om 12.30 uur waren we gearriveerd, het begon te spetteren….wij gingen eerst naar binnen bij De Rozentuin om te lunchen. Hier werken mensen met een beperking.

Het duurde allemaal erg lang, maar uiteindelijk werd onze bestelling gebracht.

Corrie had een broodje kroket besteld. Vlakbij ons tafeltje rolde de kroket van het bordje en viel op de grond.

De medewerker keek er eventjes naar, pakte hem toen op en legde hem weer op haar bord. “Die kroket kun je best wel gewoon opeten hoor, zo vies is de vloer hier niet.” Hahahaha, nou…..daar dachten wij anders over!! Hij vond het duidelijk maar belachelijk dat ze toch echt wel een nieuw kroketje wilde hebben. Na een half uur maar eens gevraagd waar de kroket bleef.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed en waren we klaar om de zand sculpturen te bewonderen.

Inmiddels was de lucht opgeklaard en was het droog. De temperatuur was prima. Er waren zowel buiten als binnen heel veel (houten) beelden en zandsculpturen te zien.

Wat prachtig!! Werkelijk de meest mooie voorstellingen waren er te zien, wat zijn het geweldige kunstenaars die dit maken!

We zagen zelfs nog iemand die bezig was om iets moois te maken van zo’n bult zand.

Echt een bezoek waard, we hebben er een paar uur rondgelopen.

We zijn door bos en heide terug gefietst. Soms is het fietspad helemaal bezaaid met zand.

Wilde zwijnen ploegen de grond naast het fietspad helemaal om op zoek naar eten.

Ze hebben wat dat betreft wel overeenkomsten met inbrekers: die laten ook zo’n bende achter in je huis wanneer ze op zoek zijn waardevolle spullen.

Via Kootwijkerbroek kwamen we uit in Otterloo, daar hebben we lekker op een terras gezeten en genoten van een drankje.

Daarna de laatste etappe naar het huis van Corrie.

We hebben op het balkon genoten van het warme eten.

Uiteindelijk toch weer 76 km gefietst, straks lekker op tijd naar bed en zorgen dat ik fit ben voor morgen.



Tekst en foto’s: Thea Loois