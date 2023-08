Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINK WAT ZON | EIND VAN DE WEEK WARM

Het is dag met geregeld zonnige perioden en na de buien van de vroege ochtend blijft het vrijwel overal droog. Maar soms zal het vanvaond bewolkt zijn, vanavond is het ook vrij zonnig. Maar tot halverwege de middag regelmatig nog bewolkte perioden. Maximumtemperatuur rond 23 graden, een zwakke tot matige zuidwestenwind (windkracht 2 tot 3). Een prima avond dus.

Morgen is een zeer kalme dag met eerst bijna geen wind en later een zwakke NO-wind. Het is morgen ook mooi weer met ’s ochtends vrij veel zon en later wat bewolking. De maximumtemperatuur is morgen 24 graden.

Donderdag is er iets meer bewolking en dan is er ietsje meer wind (windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten). Maximum donderdagmiddag rond 24 graden. Vrijdag is het warm met een oostenwind en maximum van 28 graden en dan is het een warme zomeravond, met ’s nachts kans op onweer. Meer kans op enkele regen- en onweersbuien is er zaterdag, dan kan het tijdelijk 30 graden of meer worden maar later koelt het ook wel weer af.