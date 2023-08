Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRIMA ZOMERWEER | VRIJDAG WARM EN BENAUWD

Het wordt een mooie woensdag want door een hogedrukgebied op zee is het vrij zonnig met een paar wolkenvelden en wat stapelwolken. Na de koelte van de eerste uren wordt het vanmiddag een mooie 23 á 24 graden, bij windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten.

Dus een beetje een zomerse dag hoewel het geen 25 graden zal worden, en ook morgen zal dat niet direct gaan lukken. Want ook dan is er nog een hogedrukgebied tussen de Wadden en Noorwegen en dat geeft morgenmiddag windkracht 3 tot 4. Er is morgen ook wat meer bewolking. Vanuit Duitsland zou er later zelfs een regenbui binnen komen lopen. De maximumtemperatuur is morgen 23 graden, de minimumtemperatuur voor komende nacht is iets hoger dan afgelopen nacht met 12 tot 14 graden.

Vrijdag is er een oostenwind en dan komt er een sprong naar 26 of 27 graden. Die warmte blijft dan ’s avonds hangen en dan wordt het ook benauwd en drukkend, zaterdagnacht en zaterdagochtend is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Later op zaterdag is het droog en minder warm, zondag is het vrij zonnig met 22 tot 24 graden.