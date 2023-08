Burgemeester Jaap Velema feliciteert echtpaar Kampijon

BOURTANGE – Vanmorgen feliciteerde burgemeester Jaap Velema Hajo en Antje Kampijon – Dijkstra met hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Het is feest aan de Wollingboermarke in Bourtange. Vandaag vieren Hajo en Antje Kampijon hun diamanten bruiloft. Burgemeester Jaap Velema kwam het echtpaar vanmorgen namens de gemeente Westerwolde feliciteren. Hij nam een ingelijste kopie van hun huwelijksakte mee. Het echtpaar was ook al verrast met een boeket bloemen van de gemeente en een brief met foto van ons Koningspaar.

Hajo is in 1939 in het ziekenhuis in Groningen geboren. Antje zag in 1940 in Nieuwe Pekela het levenslicht. Ze leerden elkaar in 1957 kennen toen zij, afzonderlijk van elkaar, de Lido bioscoop in Oude Pekela bezochten. Hajo werkte in die tijd in de landbouw en Antje moest, nadat ze de MULO had doorlopen, thuis in het grote gezin de handen uit de mouwen steken.

Na zes jaar en veertien dagen verkering te hebben gehad stapte het paar in het toenmalige gemeentehuis van Nieuwe Pekela in het huwelijksbootje. Het was die dag mooi weer, maar toen zij ’s avonds naar huis reden regende het. Onderweg kreeg het echtpaar autopech en daar stond je dan in je trouwkleding. Gelukkig wist Hajo het euvel snel te verhelpen en konden ze hun reis vervolgen.

Ze gingen in een bedrijfswoning van de werkgever van Hajo in Over de Dijk wonen. Tien jaar later verhuisden ze naar hun huidige woning in Bourtange. Hajo heeft in de landbouw en bij Staatsbosbeheer gewerkt. De laatste 12 1/2 jaar van zijn werkzame leven werkte hij in de buitendienst bij de toenmalige gemeente Vlagtwedde.

Het echtpaar kreeg een dochter en een zoon en heeft vier kleinkinderen.

Ze hebben thuis nog altijd genoeg te doen. Antje houdt van puzzelen, zowel legpuzzels als in een boekje. Hajo houdt van “knuutern” en besteedt veel tijd in de bloemen- en moestuin. Voor morgen staat er al weer een klusje op het programma; dan moeten de snijbonen gesnipperd worden.

Foto’s: Erik Corte

