Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRIMA ZOMERWEER | VRIJDAG WARM EN BENAUWD

Er is vandaag meer bewolking maar geregeld is er nog wel wat zon. Helemáál droog is het misschien niet want lokaal kan vanochtend een klein buitje vallen en dat is dan vooral in Westerwolde en in Drenthe. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur is 21 á 22 graden.

Morgen is er een matige oostenwind en mede daardoor stijgt het naar 25 tot 27 graden. Wij zitten met het weerbeeld morgen vrij goed met flinke zonnige perioden en pas in de loop van zaterdagnacht is er kans op een regen- of onweersbui. Maar dat zal meevallen want veel buien zijn er dan niet en de kans op windstoten is ook niet groot.

De zaterdag zelf begint bewolkt met verspreid een paar regenbuien, maar die trekken in de middag weg en later op de dag komt de zon erbij. Dan is er een zuidwestenwind met 25 graden. Zondag is het zonnig met een zwakke veranderlijke wind en veel zon. Na het weekend is het vrij zonnig met 23 tot 27 graden, mogelijk komt midden volgende week de 30 graden in zicht.