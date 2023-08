Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand augustus leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

23 augustus: Op zoek naar vleermuizen op het Zuidlaardermeer (vaartocht). Op spionage met Batman. Ga je mee op ontdekkingstocht? Je vaart samen met de gids van het Groninger Landschap en andere liefhebbers over het Zuidlaardermeer. Tijdens deze avond ga je op zoek naar vleermuizen met behulp van een batdetector. Dit apparaat meet hoge frequentiegeluiden, aan de hand waarvan de verschillende soorten vleermuizen herkend kunnen worden.

Start om 20.30 uur vanaf Paviljoen De Leine, Meerweg 62A te Kropswolde. Doe zo nodig wind- en waterdichte kleding aan. Een sterke zaklamp en eventueel een verrekijker zijn ook aan te raden. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website.

24 augustus: Kwelderexcursie. Een mooie ontdekkingstocht naar de kwelders ten noorden van Pieterburen.

Het programma begint met een korte film (± 20 min.) over het ontstaan van het landschap langs onze noordkust. Vervolgens gaan we met de fiets naar de Klutenplas, vandaar maken we een wandeling over een van de kwelders. Loop mee met onze gids en bekijk met eigen ogen hoe weer en wind en de werking van de getijden het landschap vormen. Deze excursie is ook heel geschikt voor wat grotere kinderen, die zelfstandig kunnen fietsen.

Start om 13.30 uur vanaf Bezoekerscentrum Waddenkust te Pieterburen. Neem je eigen fiets mee. Eventueel is bij het bezoekerscentrum een beperkt aantal fietsen te huur. Draag stevige schoenen en houd rekening met de weersomstandigheden. (zon- en/of regenbescherming).

26 augustus: Streekmarkt op Ewsum. Een prachtige streekproductenmarkt zomermarkt op Landgoed Ewsum, georganiseerd door de Stichting Streekproductenmarkt Ewsum (SSME) in samenwerking met Werkpro Ewsum.

Tijden van 10.00 uur – 16.00 uur aan de Oosterburen te Middelstum.

27 augustus: Struuntocht voor de jeugd. Samen met gidsen gaan we struinen langs de Dollard en in de polder Breebaart. De tocht is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Wat we precies gaan doen besluiten we ter plekke, de natuur staat centraal! We laten ons verrassen wat er in dit mooie gebied te zien en beleven is.

Start om 13.30 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard, verzamelen in het Veldlaboratorium. Aanmelden is noodzakelijk, deelname is gratis. Het is verstandig laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan te trekken en kleren die vuil mogen worden.

www.groningerlandschap.nl

Ingezonden