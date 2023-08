BLIJHAM – Dag 5 fietsavontuur Thea Loois rondje Gelderland



Al een paar jaar kunnen we meegenieten van de foto’s en de avonturen die Thea Loois uit Blijham beleefd op haar fietstochten door Nederland.

Vandaag aflevering 5 van haar Rondje Gelderland.



Gelderland levert je mooie streken……deze slogan hoor je soms en is absoluut waar.

Ook deze dag zat weer vol verrassingen. Wat een topdag, het was Genieten met een hoofdletter G.

Vanochtend werd ik weer verwend met een lekker ontbijt en ik mocht nog broodjes en druiven mee voor onderweg.

De tassen waren ingepakt en Wim heeft mijn voorband nog even opgepompt. Hij ging nog een eindje met me mee fietsen en Willemien zwaaide mij uit.

Wat was het gezellig bij hun, het voelde heel vertrouwd!

Toen we vertrokken, maakte mijn fiets een raar geluid, het leek wel of ik de lucht in ging. Eerst maar terug naar huis en daar kwamen we erachter dat het klittenband van mijn fietstas in het wiel kwam en dat de jasbeschermer los zat. Het was vlug verholpen en toen konden we echt op pad.

Onderweg hier en daar wat foto’s gemaakt.

Er is zoveel moois te zien overal.

We waren nog geen 5 km onderweg…….nee hè, ik kreeg een deja vu! Mijn display deed helemaal niks meer, net als vorig jaar in Limburg. Ik heb toen echter even goed opgelet bij de fietsenmaker.

Hij spoot wat wd40 spray op de contactpunten en heeft daarna de oplader even aangesloten.

Sindsdien heb ik altijd een busje van dat spul bij me. En hoeveel geluk kan een mens hebben….we waren op nog geen 50 meter van een horeca gelegenheid! Daar kon ik de oplader aansluiten.

Binnen 5 minuten deed ie het weer, wat was ik opgelucht!

We konden onze reis vervolgen. In Ter Borg heeft Wim mij kasteel Wisch nog laten zien, een prachtig gebouw, helaas kun je hem niet bezichtigen maar het was al mooi om hem zo even te zien.

Daarna was het tijd om afscheid te nemen, Wim ging terug naar Varsseveld en mijn einddoel was Zevenaar.

Ik fietste al een mooi poosje, maar bordje 49 kwam maar niet in zicht.

Ik was het dorp al lang uit en ben maar terug gegaan, links en rechts speurend naar het knooppunten bordje….zo’n beetje bij de kerk waar we ieder onze eigen weg gingen, hadden ze een groot bord aan een paal geplaatst, precies voor het knooppunt bordje….dat is toch ook knap stom!

Verder ging de route voorspoedig.

Ik heb in ’s Heerenberg kasteel ” Huis Bergh” bezocht, een machtig mooi bouwwerk.

Er was net een bruidspaar dat er foto’s maakte. Het is een schitterende locatie, ik heb op mijn gemak alles bewonderd.

Wim had mij gezegd dat het dorp Elten in Duitsland ook een bezoekje waard was, daar heb ik even rondgekeken. De route van vandaag was niet zo heel lang, dus er was tijd om een extra lus te fietsen. Uiteindelijk ook nog via Lobith gereden en over de dijk naar Zevenaar, dat is een hele mooie route.

In plaats van ongeveer 50 km, heb ik er bijna 80 gefietst, maar dat geeft niet.

Het was net een modeshow vandaag: begonnen met gympies en sokken, korte broek, shirt met lange mouw en een jasje aan.

Daarna kon het jasje uit, tegen de middag een shirt met korte mouw aangedaan en nog wat later de sandalen uit de fietstas geplukt en het T-shirt verruild voor een hemdje.

Om 18.00 uur stond ik voor de deur bij Paul en Riëtte de Melker in Zevenaar.

Ik was hartstikke plakkerig en na een glaasje fris kon ik even lekker douchen. Daarna had Paul het eten klaar en hebben we gezellig samen gegeten.

Het is een weelde dat ik iedere avond zomaar mag aanschuiven. En zo lief dat ik hier weer mag logeren.

Het is een prachtige avond en we zitten fijn in de tuin.

De dagen vliegen voorbij, gelukkig nog twee dagen van dit fietsavontuur te gaan.

Morgen gaat de reis naar Apeldoorn.



Tekst en foto’s: Thea Loois