VLAGTWEDDE – Jette en Annet zijn blij met opening van lunchroom en broodjeszaak Sweet Sunset op Parc Emslandermeer



Henriëtte (Jette) Aukes en haar compagnon Annet Sijp straalden toen wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde vanmiddag hun lunchroom en broodjeszaak in het atrium van het centrale gebouw van Parc Emslandermeer opende.

In dit gebouw dat lange tijd leeg stond is ook het overdekt zwembad “de Barlage” gevestigd.

Giny Luth is ook duidelijk blij met de vestiging van deze eetgelegenheid in dit gebouw, “het geeft weer een positieve uitstraling aan het bad”, zegt zij.



Met de vestiging van Sweet Sunset krijgt de droom van Jette, een eigen onderneming runnen, een vervolg.

Vanuit huis in Westerlee begon ze enkele jaren geleden, samen met haar compagnon Annet Sijp, maaltijden, ontbijten en lunches te bezorgen.

Toen de kans zich voordeed openden ze een zaak in Blauwe Stad aan het Oldambtmeer, helaas moest het pand wijken voor nieuw te bouwen woningen. De zoektocht begon opnieuw en zo kwamen ze in Vlagtwedde terecht.

Een maand terug plaatsten ze een bericht op hun Facebookpagina: “Nog even geduld dan gaan we los.

Vanaf 18 Augustus kunt u ontbijtbuffet / losse broodjes / lunch / gebak bestellen”.

Vanaf 1 September kunt u er ook elke zaterdag en zondag terecht voor een ontbijtbuffet, en kunt u er terecht voor een kopje koffie of thee op de terrassen.

Daarnaast verzorgen ze ook High Wine, High Beer of High Tea op locatie en kunt u bij hen een lekkere taart bestellen.