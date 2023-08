DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermorgen reed een 58 jarige vrouw om 10.15 uur op haar e bike op de Schulstraße in Weener. Plotseling stak in een bocht een onbekende voetganger van links naar rechts de weg over zonder op het verkeer te letten. De vrouw remde hard om een aanrijding te voorkomen en kwam hierbij ten val. De voetganger is zijn weg vervolgd zonder naar het slachtoffer om te kijken. De politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek. De fietsster raakte lichtgewond.

Sögel

Bij een ongeval op de L55 bij Sögel zijn gistermiddag om half vier drie personen gewond geraakt. Door onbekende oorzaak botste daar een Ford tegen een boom. De 41 jarige bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Twee vrouwen van 46 en 17 jaar, die bij hem in de auto zaten, raakten respectievelijk zwaar- en lichtgewond. Zij zijn per ambulance naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Meppen

Op het fiets/voetpad langs de Lingener Straße in Meppen zijn gisteravond om 18.50 uur twee e-scooters tegen elkaar gebotst. De beide betrokkenen hebben hun reis na een kort gesprek voortgezet. De politie wil graag met hen in contact komen.

Tussen 20 juli en 15 augustus zijn twee ruiten van een nooduitgang van de Stadtsporthalle aan de Nageldhof in Meppen beschadigd. De schade bedraagt 300 euro.

Tussen 6 en 17 augustus is aan de Ordeniederung in Meppen een ruit van een Mercedes ingeslagen. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. De schade bedraagt 400 euro.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is rond één uur aan de Umländerwiek rechts in Papenburg een geparkeerde zwarte Opel Insignia aangereden. Dit gebeurde met een e bike. De veroorzaker van de schade van 2.000 euro is doorgereden.

Gisteren is tussen middernacht en 17.00 uur bij een café aan de Friederikenstraße in Papenburg ingebroken. De daders kwamen via een raam het café binnen. Ze gingen er met onder anderen geluidsboxen, sterke drank en geld vandoor. De schade bedraagt 1.500 euro.