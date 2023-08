VALTHERMOND – Ook dit jaar wordt het nieuwe culturele seizoen feestelijk geopend bij d’Rentmeester in

Valthermond. Net als vorig jaar wordt het een weekend vol kunst en cultuur en wordt het

weekend geopend met een geweldige band!



Kinderweek

In de aanloop naar het nieuwe seizoen vindt van 21-25 augustus de kinderweek plaats. Kunstenaars

van de KunstKring Borger-Odoorn geven workshops aan kinderen vanaf 6 jaar uit de regio. Er wordt

gewerkt met keramiek, maskers, zilverklei, verf, vilt en materialen uit het veengebied waar een

kunstwerk mee gemaakt wordt.



In het openingsweekend is er een expositie van kunstenaars van KKBO, met als leidraad Van Gogh in

het Veen, naar aanleiding van het Van Gogh jaar en de tijd die de schilder doorbracht in zuidoost

Drenthe. Een deel van deze expositie is gereserveerd voor de kunstwerken van de jonge kunstenaars

die deze week deelnemen aan de Kinderweek, zodat ook zij hun werk kunnen presenteren!

De seizoens-opening start op vrijdag 1 september om 19:00 (zaal open 18:30) met een officieel

openingswoord, inclusief een glas prosecco om op het nieuwe seizoen te proosten, waarna de

expositie in de spotlights gezet wordt. Evenals het afgelopen jaar is er dan om 20:00 een kleine

break, waarbij de wanden van de expositie aan de kant geschoven gaan worden, zodat er een fijne

dansruimte ontstaat. Hierna is het de beurt aan de geweldige muzikanten van het Legiana Collective

die de bezoekers meenemen op muzikale wereldreis.



Op zaterdag is de expositie te bezoeken vanaf 16:00 en zal er ’s avonds een Van Gogh-wandeling

door het veengebied zijn, onder leiding van een gids.

Op zondag zal er bij de expositie een platenspeler staan, waar de bezoekers zelf de muziek mogen

verzorgen, zodat er een leuke mix ontstaat en men op muzikale wijze een laatste blik op de expositie

kan werpen!



Legiana Collective

In oktober 2022 was er in d’Rentmeester een benefietconcert van Trio Mandili uit Georgië voor de

slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In het voorprogramma stond toen het Legiana Collective en

deze groep wist de harten van de aanwezigen meteen te veroveren! Met hun aanstekelijke muziek,

gebaseerd op volksmuziek uit diverse landen, staat de zeskoppige formatie garant voor een avond

die heen en weer slingert tussen melancholie en vreugde, waar ook lekker op gedanst kan worden!

Sfeervol, warm, melodieus en soms opzwepend. Kortom; een perfecte openingsact voor seizoen ’23 –

’24!



Seizoen ’23 – ‘24

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, waar er nooit meer dan 3 maanden van tevoren werd

geprogrammeerd, zijn er inmiddels zo veel aanvragen van bands en muzikanten uit binnen- en buitenland die graag in de fantastische zaal willen optreden, dat d’Rentmeester al een groot deel van

het programma kan presenteren! Het wordt weer een prachtige mix van Blues, Country, Klassiek,

Indie, Jazz, Wereldmuziek, Theater, Cabaret en de populaire Si-So Friday avonden.

Een greep uit alle namen die het komend seizoen Valthermond aandoen?

AJ Plug, Hilde Vos & Edwin Jongedijk, Flight Attendant, Daniel Rowland, Tip Jar ft Walt Wilkins & Bill

Small, Rick Hoogendoorn, Ruysdael Kwartet, Fadango, Janne Schra, Bert Hadders & Herman

Sandman, Elsje & De Bluesmannen, Tombaz Ensemble, Boys Named Sue, Artvark Sax Quartet ft

Claron McFadden, Erwin de Vries & De Zunderlingen, Jos van Immerseel & Ayako Ito, Jan Henk de

Groot en Yellofox.



Voor ieder wat wils dus! En de lijst breidt zich nog steeds uit, want de aanvragen blijven komen. Blijf

op de hoogte via www.drentmeester.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief die ongeveer een keer per

zes weken verschijnt, om zo als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe namen en ontwikkelingen.



Voel het Veen Festival

d’Rentmeester is binnenkort ook de locatie van een nieuw festival: Voel het Veen! Dit is een

samenwerkingsproject van verschillende culturele organisaties binnen Borger-Odoorn en dan met

name het veengebied waar gedurende het hele jaar diverse onderdelen onder vallen. Het

hoogtepunt van Voel het Veen is een heus festival dat plaatsvindt op 15, 16 en 17 september. Ook

hier is er weer sprake van een gevarieerd programma met veel muziek, theater en andere

activiteiten. Kijk voor het volledige programma op www.voelhetveen.nl en bestel snel je kaarten,

want dit wil je niet missen!

Ingezonden

Foto’s: Elise Kerner|d’Rentmeester en Legiana Bandfoto – Guus Fiers