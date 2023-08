Politie start onderzoek zedendelict Groningen

GRONINGEN – Vanochtend vroeg is een zedendelict gepleegd op de Driebondsweg, net buiten de stad Groningen. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Het slachtoffer, een jonge vrouw, fietste vrijdagochtend 18 augustus over het fietspad naast de Driebondsweg vanuit Groningen in de richting van Meerstad. Het zedendelict vond rond 5:00 uur plaats. De verdachte ging er daarna vandoor in een donkerkleurige auto. We zijn een onderzoek gestart en doen onder andere buurt- en sporenonderzoek. Ook verzamelen we in de omgeving camerabeelden waar mogelijk iets op is te zien.

Deel uw informatie of beelden

De recherche vraagt aan omwonenden of bedrijfseigenaren met camerabeelden uit de omgeving van waar het incident is gebeurd om zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat u beelden met ons kunt delen. Hebt u de politie nog niet gesproken en beschikt u over camerabeelden? Bel dan met 0800-6070. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar mensen die vanochtend vroeg mogelijk iets gezien hebben, of op een andere manier informatie hebben die voor ons onderzoek van belang kan zijn. Reed u bijvoorbeeld rond 5:00 uur in de omgeving van de Driebondsweg en beschikt u over dashcambeelden? Neem dan ook contact met ons op.

Bel ons of gebruik het online tipformulier

Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Deel informatie door te bellen met 0800-6070, of geef uw informatie anoniem door via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier gebruiken. Hier kunt u ook camerabeelden uploaden.

Bron: Politie Groningen