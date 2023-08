RUN verkenning met AV Aquilo

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM MAAR NIET VEEL ZON | MORGEN EERST EEN BUI

Het wordt uiteindelijk een warme dag met vanochtend veel bewolking, al komt er in loop van vanochtend ook een beetje zon bij. Vanmiddag gaat de bewolking wat vaker breken en er komen dan ook nog wel een paar zonnige perioden. Er staat vandaag windkracht 2 tot 3 uit het oosten en het is dus rustig weer, de temperatuur stijgt tot rond 26 graden. Het wordt vanavond daarna ook een warme avond met temperatuur rond 25 graden en het blijft droog.

Pas morgenochtend is er kans op enkele buien maar de kans op onweer is bij ons maar klein. Morgenmiddag is er een zuidwestenwind en dat brengt later weer wat zon en droog weer, zondag is sowieso een vrij zonnige dag. Maximum morgen opnieuw rond 26 graden, maximum zondag rond 25 graden en dan een zwakke veranderlijke wind.

Na het weekend is het maandag ook zonnig met 24 tot 26 graden, dinsdag is er kans op een regen- of onweersbui maar er blijft rond het midden van de week nog vrij veel zon.

Vriendelijke groet, Jules Geirnaerdt