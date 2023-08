Tientallen muizen wachten in de studio van RTV Westerwolde op een nieuw vriendje of vriendinnetje

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In de studio wachten tientallen lieve zachte muisjes op een nieuw vriendje of vriendinnetje. Ze komen morgen ook naar de truckrun.

RTV Westerwolde zamelt geld in voor Stichting CliniClowns Nederland, zodat zij hun prachtig en belangrijk werk kunnen blijven doen. Hiervoor zijn verschillende acties op touw gezet. Een van deze acties is de verkoop van knuffels in de vorm van muisjes. De knuffels hebben de naam Toet gekregen. Ze zijn er in de kleuren beige, lichtbruin en grijs en kosten 10 euro per stuk. Er zitten geen losse onderdelen zoals oogjes op bevestigd. De opbrengst komt geheel ten goede aan CliniClowns.

U kunt de muisjes kopen tijdens de live marathonuitzending, die van donderdag 24 augustus 09:00 uur tot vrijdag 25 augustus 20:00 uur gedurende 35 uur plaats vindt. Hiervoor wordt op het parkeerterrein aan de P. Rinsemastraat een studio opgebouwd. Maar u kunt de muisjes nu ook al afhalen in de studio boven de bibliotheek aan de P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. Met de aankoop van een knuffel maakt u niet alleen uw eigen (klein)kind blij, maar tovert u ook een lach op het gezicht van een ziek kind of iemand met een beperking of dementie. Door het werk van CliniClowns gaan zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en voelen mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven.

Er bestaat ook de mogelijkheid geld te doneren, klik daarvoor HIER. Ook kunt u onderstaande QR code gebruiken om te doneren.

Voor informatie over de marathonuitzending en de andere acties klik HIER.

Voor meer informatie, bel met 06-55554092 of mail actie@westerwoldeinactie.nl