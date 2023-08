VLAGTWEDDE -Alleen maar blije gezichten bij Truckrun Vlagtwedde



Traditiegetrouw ging de Week der Besten in Vlagtwedde van start met de Truckrun.

Vanmorgen vroeg verzamelden zich al de eerste trucks en bijrijders op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg.

Daar werden ze welkom geheten door de bijrijders en een grote groep vrijwilligers die alles in goede banen leidden en de chauffeurs naar hun plek begeleidden.

Bijna 150 voertuigen hadden zich gemeld voor deze tocht door het noordelijk deel van de gemeente Westerwolde.

Voor Radio Westerwolde deden Henk Guchelaar, Geert Smit en technicus Jan de Vries live verslag vanaf de locatie, zij voerden gesprekken met de chauffeurs en hun bijrijders, vooral de laatsten konden bijna niet wachten op het moment dat ze in de truck plaats mochten nemen.

Na een gezamenlijke lunch voor de chauffeurs opende wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde ook de Week der Besten 2023 en werd een begin gemaakt met de instapprocedure.

In een recordtempo waren de plekken in de auto’s bezet en werd de stoet opgesteld aan de Onstwedderweg.

Net voor de start was er nog een flinke bui maar toen zaten de meeste mensen al in de auto.

Bert Jan de Groot van de organisatie was erg tevreden over het verloop van deze Truckrun.

Na deze prachtige dag voor alle bijrijders, gaan de chauffeurs genieten van een gezellige afterparty. Daarbij is het drinken en eten voor een schappelijke prijs, ook overnachten er mensen op het evenemententerrein. Zondagmorgen wordt deze editie afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.

Al met al een perfect georganiseerde en veilig verlopen Truckrun.



Foto’s: Geert Smit