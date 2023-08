BLIJHAM – Dag 6 fietsavontuur Thea Loois rondje Gelderland



Al een paar jaar kunnen we meegenieten van de foto’s en de avonturen die Thea Loois uit Blijham beleefd op haar fietstochten door Nederland.

Vandaag aflevering 6 van haar Rondje Gelderland.



Alweer een fijne fietsdag achter de rug. De tijd gaat echt vlug als je het leuk hebt!

Gisteravond nog lang buiten gezeten, gezellig bijgepraat met Riëtte de Melker.

Daarna mocht ik weer gebruik maken van de ruime logeerkamer op zolder. Heerlijk geslapen in het kingsize bed, het scheelt ook dat de rolluiken dicht zaten, dan is het pikkedonker.

Vanochtend heeft Paul het ontbijt verzorgd, een heerlijk broodje met gebakken ei, kopje thee….ik kan best wennen aan al die verwennerij! De temperatuur was heerlijk, maar het was erg bewolkt.

Net voordat ik wilde vertrekken, begon het wat te regenen, maar het was heel snel weer droog.

De tassen stonden klaar en ik heb de boel weer op de fiets gepakt.

Alles heeft een vaste plek, dat vind ik handig. Van Riëtte kreeg ik nog wat proviand mee voor onderweg en ook nog een pot met ingemaakte stoofpeertjes, lekker!!!

We hebben afscheid genomen en daarna heeft Paul mij even naar het startpunt begeleid.

Vanaf daar ging ik verder alleen op pad. Vandaag weer naar Apeldoorn.

De lucht bleef dreigend, soms was het heel klam en benauwd.

Ik heb eigenlijk maar een heel klein beetje regen gehad gelukkig. Later begon het wel wat meer te waaien, maar dat was juist fijn.

Het was ook vandaag weer een mooie route. Ik ben door veel plaatsen gekomen waar ik niet eerder ben geweest, o a. Angerlo, Toldijk, Busseloo, Brummen, Voorst, Wilp.

Ik kwam ook in het kleinste stadje van Nederland: Bronkhorst, hier ben ik met de pont over gegaan. Onderweg heb ik bij een rustpunt wat gegeten, het was een heerlijk plekje. Heb er een poosje zitten lezen. Een paar bladzijden nog, dan is het boek uit.

In een dorpje zag ik ineens een kringloopwinkel, daar heb ik een mooie thriller gescoord.

Daar kan ik straks mooi in beginnen want het is ’s avonds vaste prik, eerst lezen en dan slapen.

De route voor deze dag was circa 60 km, maar ik heb hem verlengd tot 80 km.

Ik mag weer logeren bij Dineke, maar ze komt pas laat thuis. Er zat niemand op mij te wachten dus kon ik net zo goed wat langer van de mooie omgeving genieten.

Eind van de middag arriveerde ik in Apeldoorn, de sleutel lag op de afgesproken plek zodat ik naar binnen kon. Wat toch ontzettend lief dat mensen hun huis zo beschikbaar stellen.

Onderweg had ik wat boodschapjes gedaan en ik heb wat te eten voor mezelf gemaakt.

De peertjes gaan Blijham niet halen Riëtte, ik heb de helft al opgegeten als toetje en ze waren heerlijk! Terwijl ik dit zit te schrijven, zijn er al meerdere hete luchtballonen over gegaan, wat een mooi gezicht tegen die felblauwe hemel.

Nu even een kopje koffie zetten en dan een beginnetje maken met mijn nieuwe boek.

Morgen helaas alweer de laatste dag van dit fietsavontuur.



Tekst en foto’s: Thea Loois