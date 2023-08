Onstwedderweg omgedoopt tot Onstweddingweg

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 augustus, 08.00 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN | MORGEN EERST EEN BUI

We krijgen een frontpassage vanmiddag en dat gaat gepaard met redelijk veel bewolking en een aantal buien. Na de frontpassage draait de wind van zuidwest naar west en komen er opklaringen, maar het zal wel tot de namiddag en vanavond duren voordat die komen. Ondanks de bewolking wordt het vanmiddag zo’n 25 à 26 graden. Bij de buien is een enkele klap onweer niet uitgesloten, maar die kans is niet al te groot. Vannacht is het vrijwel helder, met een minimumtemperatuur rond 13 à 14 graden.

Het wordt morgen een erg mooie dag met flinke zonnige perioden en er komen hooguit, van tijd tot tijd een paar stapelwolken voorbij drijven. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 25 graden en de wind wordt matig uit het westen tot noordwesten.

Volgende week houden we aardig hoge temperaturen en het blijft zonnig met 25 à 26 graden. Van buien is geen sprake in eerste instantie. Dat begint pas weer de kop op te steken aan het einde van de week. Tot die tijd heel aardig zomerweer.

Vriendelijke groet, John Havinga