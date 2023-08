HOOGEVEEN, WINSCHOTEN – De 14e editie van het damtoernooi “Hoogeveen Open” van 14 tot 19 augustus gaat de geschiedenisboeken in als een succesvol verlopen evenement. Daarnaast mochten de deelnemers zich, alle dagen, verheugen op een grote publieke belangstelling. Internationaal Grootmeester Alexander Schwartsman en dammend onder de vlag van Israël, prolongeerde evenals vorig jaar zijn titel met 14 punten uit 8 partijen. Schwartsman is trouwens 5-voudig ex wereldkampioen en komt uit in de Nationale competitie voor WSDV uit Wageningen. Goede tweede werd MI Christian Niami uit Kameroen met 12 punten en derde GMI Jitse Slump uit het Limburgse Landgraaf 12 punten. Bij de dames ging de titel naar GMIF Natalia Sadowska uit Polen met 11 punten. Natalia Sadowska is 2-voudig ex wereldkampioen bij de vrouwen en damt bij de Hoogeveense Damclub (HDC) in de ereklasse.

MFC “De Magneet”

De wedstrijden werden, evenals de vorige 3 edities, afgewerkt in MFC “De Magneet” in de Hoogeveense wijk Krakeel. De 116 deelnemers werkten 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet. Alle dagen stond één ronde gepland met op dinsdag en donderdag een dubbele ronde. Van alle zomertoernooien in Nederland toucheerde alleen Hoogeveen de grens van 100 deelnemers. Het toernooi kende tevens een internationaal karakter met, naast Nederland, ook deelname uit Kameroen, Litouwen, Polen, België, Portugal, Israël, Tsjechië, Senegal en Frankrijk.

FMJD

Dit toernooi werd traditiegetrouw georganiseerd door de Hoogeveense damclub (HDC) onder auspiciën van de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD) oftewel de werelddambond. Daarbij was de arbitrage in handen van Johan Demasure uit België. Na elke ronde werden de partijen op “toernooibase” van de KNDB ingevoerd om bijvoorbeeld te gebruiken voor analyse. Tevens werden door een ingenieus systeem van de KNDB zowel de FMJD-, alsmede de KNDB ratingpunten aangepast.

Prijzen

De deelnemers waren virtueel ondergebracht in meerdere rating groepen, namelijk groep 5 rating tot 1824 FMJD punten, groep 4 van 1825 tot 1924 punten, groep 3 van 1925 tot 2049 punten, groep 2 van 2050 tot 2149 punten. Daarnaast was er een eindklassement voor spelers in groep 1, vanaf 2150 punten. Tenslotte was er nog een klassement voor vrouwen, junioren, aspiranten, pupillen en 60+ deelnemers. Vanaf de 2e ronde ontvingen de nummers 1 in alle ratingklassementen een prijs. Deze prijs kon uiteraard slechts één keer worden opgehaald, daarna viel de nummer 2 in de prijzen, enzovoort. De mooiste combinatie van de week werd overigens uitgevoerd door GMI Aleksej Domchev uit Litouwen.

Adelaarskalender

Na elke editie werden de behaalde punten van de deelnemers verwerkt in de zogenaamde “Adelaarskalender”. De eerste plaats wordt momenteel ingenomen door Bert Aalbers (MF) uit Dedemsvaart, tweede Rick Hakvoort (MF) uit Hattemerbroek en derde Gert Bosker uit Assen. Bert, Rick, Gert en Jan de Vos uit Aldeboarn waren alle 14 edities present. Overigens Geert Lubberink uit Winschoten nam onderhand 13 keer deel en staat in de “Adelaarskalender” samen met GMI Jitse Slump op de gedeelde 10e plaats. Met de vermelding dat Jitse slechts 9 keer deelnam.

Zwitsers systeem

Deze editie was, op papier, een zwaar toernooi met een gemiddelde KNDB rating van 1050 punten. Bij de eerste ronde maandag 14 augustus, werd nummer 59 van de ratingranglijst gekoppeld aan de speler met de hoogste rating, in dit geval Alexander Schwartsman, vervolgens nummer 60 tegen nummer 2 enzovoort. Vanaf de tweede ronde nam de “toernooimanager” oftewel de computer dit over en koppelde na elke ronde spelers met (ongeveer) een gelijk aantal punten aan elkaar, met de restrictie dat de deelnemers slechts één keer tegen elkaar uitkwamen.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was vertegenwoordigd met Rob Knevel uit Midwolda, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten.

Han Tuenter kwam tot 6 punten, Janick Lanting en Rob Knevel beide 7 punten en tenslotte behaalde Geert Lubberink met 8 punten uit 8 partijen een 50% score.

