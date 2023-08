VLAGTWEDDE – Het was genieten op de All American & Classic Car Meeting in Vlagtwedde



Dit was de 1e keer dat de de All American & Classic Meeting in Vlagtwedde plaatsvond.

De organisatie is een samenwerking van de Week der Besten met Retrocars Vlagtwedde.

Het was een komen en gaan van de mooie en stoere Amerikaanse auto’s. al dan niet in de categorie Calssics.

Volgens organisator Johan Dijkman waren er in de loop van de dag ruim 200 auto’s te bewonderen, veel van de bezitters van die auto’s kwamen zelf ook even kijken en stelden dan zelf hun auto’s op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg ook ter bezichtiging op.

Het in grote getale opgekomen publiek genoot met volle teugen van al dat moois.

Ook de classic cars, sommige gerestaureerd, anderen in oorspronkelijke staat trokken veel bekijks.

De meeting werd ook nog bezocht door een groep Haley Davidsons, deze werden ook goed bekeken door het publiek.

Johan Dijkman had ook een hele rij van zijn collectie oudere en nieuwere auto’s meegebracht en poseerde graag voor zijn 6.1-liter achtcilinder Dodge Challenger Srt8.

Een imposante auto in een uitstekende staat.

Voor het publiek en de kinderen was er op het horecaplein genoeg vertier en te eten en drinken.

In de tent was er een jamsessie waar de muziekliefhebbers hun hart konden ophalen.