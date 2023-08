DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Om zes uur vanmorgen is bij een boerderij aan de Hofer Weg in Papenburg een stal in brand gevlogen. Hierbij kwamen tussen 15 en 20 koeien om het leven. Het vuur breidde zich naar het woongedeelte uit. De bewoners wisten zich op tijd in veiligheid te stellen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Papenburg een ruit van een BMW ingeslagen. De wagen stond onder een carport aan de Fehnstraße in Papenburg. Uit de auto werd het stuur gestolen. De schade bedraagt 1.200 euro.

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 00.30 en 06.30 uur bij een café aan de An der Koppelschleuse in Meppen ingebroken. De daders kwamen het pand via een raam binnen. Er werd een spaarpot met daarin een gering geldbedrag gestolen. De aangerichte schade bedraagt 300 euro.

Walchum

Gistermiddag trof een voorbijganger om 15.40 uur aan de Hasselbergstraße in Walchum een slang aan. Zij belde de brandweer. De slang, vermoedelijk een Koningspython, is na overleg aan medewerkers van de natuurbescherming overgedragen.