BLIJHAM – Laatste dag fietsavontuur Thea Loois rondje Gelderland



Al een paar jaar kunnen we meegenieten van de foto’s en de avonturen die Thea Loois uit Blijham beleefd op haar fietstochten door Nederland.

Vandaag aflevering 7, de laatste dag van haar Rondje Gelderland.



Zo kijk je ergens heel lang naar uit en zo is het ineens voorbij. Mijn fietsvakantie zit er helaas alweer op, maar wat was deze laatste dag geweldig! De weergoden waren mij de hele week goed gezind, maar vandaag was het helemaal super. De zon scheen uitbundig, maar door het briesje erbij was het prima vol te houden.



Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt heb ik afscheid genomen van Dineke en ging op pad voor de laatste etappe van dit fietsavontuur. Ik kreeg als tip mee om kasteel Cannenburch in Vaassen te bezoeken, dit lag een beetje langs de route.

Onderweg heb ik koffiepauze gehad bij een ontzettend leuke strandtent. Het deed een beetje Caribisch aan, leuke sfeer en reggae muziek. Het zat daar heerlijk vlakbij het water.

Ik ben verder gegaan tot ik bedacht om te kijken of ik al in de buurt van Vaassen was aangekomen.

Toen bleek dat ik er een heel eind voorbij was! Nou ja, ik wilde er toch wel een kijkje nemen, dus ben zo’n 10 km terug gefietst.

Het was makkelijk te vinden. Een beetje jammer dat een deel in de steigers stond, maar binnen was het heel erg mooi. Veel van het interieur is origineel, wat een prachtig kasteel. Buiten kun je heerlijk op het terras zitten en in het park kun je fijn wandelen.

Ik had geen zijn om nogmaals hetzelfde stuk terug te fietsen, dus heb ik maar een nieuwe route gemaakt naar Kampen waar ik mijn auto vorige week achter heb gelaten.

Omdat het zulk prachtig weer was en het zo mooi ging, heb ik er maar weer wat kilometers aan vast geplakt.

Ik heb nog een stuk over de heide gefietst, zo mooi nu het meeste in bloei staat.

Ik denk dat het over twee weken nog mooier zal zijn. Wie weet ga ik er dan nog een keertje naartoe.

De route ging ook door het plaatsje Elburg, wat een gezellige straatjes. Leuk om even doorheen te wandelen.

Ergens bovenaan een dijk wilde ik opstappen maar ineens trapte mijn trapper door….grrrr ik lag dubbel over het stuur en schraapte met mijn blote tenen over de straat…dat deed hartstikke zeer!!

Eigenlijk wilde ik iets zeggen dat niet zo netjes was, maar zag opeens iemand op een bankje zitten……toen zei ik alleen “hai toch” maar ondertussen….

Via weilanden en langs het water kwam ik terug in Kampen. Ik heb mijn tassen in de auto gelegd en de fiets achterop de fietsendrager gezet. Daarna ging ik naar Ina Wildeboer, even lekker bijgepraat en heerlijk gegeten.



In totaal heb ik in deze 7 dagen 524 km afgelegd en ontzettend veel gezien en van alles meegemaakt.

Ik weet nu al dat ik zeker nog een keer ga fietsen in Gelderland, wat een veelzijdige provincie!



Ina, Dineke, Wim en Willemien Veerbeek, Corrie en Paul en Riëtte de Melker hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en goede zorgen. Mede dankzij jullie heb ik een fantastische week gehad!



Foto’s en tekst: Thea Loois



Note van de redactie:

Dankjewel Thea voor de mooie foto’s en de volledige verslagen.