Bestuurder van auto die gezocht werd na ernstig verkeersongeval in Groningen heeft zich gemeld

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 21 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG NOG ZONNIG | LANGE TERMIJN WISSELVALLIG

Er is ook vandaag weer veel zon, al komen er ook een paar kleine stapelwolken tot ontwikkeling. De wind is ook weer zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen, en later uit het westen tot noordwesten. De maximumtemperatuur is zo’n 25 graden en dat is een graadje lager dan gisterenmiddag.

Vanavond komt er uit het westen meer bewolking en vannacht is het soms bewolkt, overdag is het morgen opnieuw vrij zonnig. Wél zijn er soms meer stapelwolken maar het blijft droog, maximumtemperatuur morgen 25 á 26 graden.

Woensdag is er overdag juist wat meer bewolking en dan kan zelfs een klein buitje vallen. En dat geldt ook voor de donderdag, maar de middagtemperatuur is dan nog goed met 23 tot 25 graden. Aan het einde van de week gaan we terug naar 20 graden en in het volgende weekend naar 17 tot 19 graden. Dan zal het redelijk wisselvallig zijn met veel wolkenvelden en soms een paar buien, maar enorm buiige dagen hoeven we dan nog niet te verwachten .

Vriendelijke groet, Jules Geirneardt