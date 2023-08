DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een ongeval op het fietspad langs de B70, de Meppener Straße in Haren, is gistermiddag om 12.40 uur een 44 jarige fietser zwaargewond geraakt. Hij reed op het fietspad naast een 56 jarige man. Ter hoogte van de afslag naar de Wacholderweg kwam het door een misverstand tot een botsing tussen de twee fietsers. De 44 jarige is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Tussen 19 juli en 9 augustus zijn bij een school aan de Ansgariweg in Haren vernielingen gepleegd. Van de school werd een deur vernield en meerdere kleine bomen werden uit de grond getrokken en geknakt.

Meppen

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen half drie en drie uur op de kruising van de Schwefinger Straße met de Dieselstraße in Meppen iemand tegen een lantaarnpaal gereden. De lantaarnpaal raakte hierbij ernstig beschadigd. De veroorzaker, die mogelijk in een Audi reed, is er vandoor gegaan.

Sögel

In de nacht van zaterdag op zondag zijn aan de Clemens-August-Straße in Sögel twee fietsen van een fietsendrager die aan een VW Touran was bevestigd gestolen. De houder werd met geweld verwijderd en de fietsen van het merk Fischer en Cube meegenomen. De schade bedraagt 7.500 euro.