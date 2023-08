Sportbedrijf MFC de Hardenberg opent op 4 september haar deuren

FINSTERWOLDE – Stichting MFC de Hardenberg bedankt alle verenigingen, ondernemers en inwoners uit Oldambt en daarbuiten, voor hun DONATIE voor behoud van het sportcomplex en zwembad. Dankzij de steun van alle financiële bijdragen is het vereiste startkapitaal van € 100.000 euro (grotendeels) binnen. Het hele proces rondom de overname van het sportcomplex is vergelijkbaar met topsport. Daar waar velen de afgelopen zes weken de deuren sloten in verband met de zomervakantie, ging op de Hardenberg in Finsterwolde alle voorbereidingen non-stop door.



Dankzij de donaties is het gelukt om samen met vrijwilligers het sportcomplex weer bedrijf gereed te maken. Naast het achterstallig onderhoud, wat nog uitgevoerd moet worden de komende periode, is eerst geïnvesteerd in het sportcafé. Alle huidige apparatuur is in opdracht van de vorige eigenaar verwijderd. Hier zaten veelal lease constructies op of was in eigendom.



Door het bestuur en alle vrijwilligers zijn alle zeilen bijgezet, zodat op 4 september het sportcafé weer tip top in orde is. Er is een gezellige lounge hoek gerealiseerd met twee chesterfieldbanken, nieuwe koffiemachine (bonen), kassasysteem en de bar is volledig aangepakt. Samen met de vrijwilligers heeft een grote schoonmaak plaatsgevonden, zodat we alle verenigingen, zwemmers en basisscholen weer kunnen ontvangen en iedereen kan sporten, bewegen en ontmoeten.



Er zijn vorige week bij drie instanties subsidie aanvragen ingediend, zodat op korte termijn verschillende verduurzaming investeringen kunnen worden uitgevoerd. Het hele complex wordt voorzien van LED verlichting, waarmee 50% bespaard wordt op de energiekosten van de verlichting. Deze werkzaamheden zullen met een groep vrijwilligers worden uitgevoerd.



Wil jij ook deel uitmaken van ons fantastisch team?

Meld je aan als vrijwilliger van de Stichting via onze website: www.stichtingmfcdehardenberg.nl aanmelden vrijwilliger.

Toezichthouder zwembad

Voor het zwembad zijn wij nog op zoek naar toezichthouders. Je bent gast-heer/vrouw in het zwembad en houdt toezicht op de zwemveiligheid tijdens het recreatief zwemmen. Ben je 21 jaar of ouder en in het bezit van een geldig EHBO, dan/wel BHV certificaat, of werkzaam in de zorg, ziekenhuis of ander gelijkwaardig verzorgend beroep meld je dan aan als toezichthouder. De cursus voor de toezichthouders zal dit jaar starten in het overdekt zwembad van MFC de Hardenberg te Finsterwolde. Raadpleeg de website mfcdehardenberg.nl voor het sportaanbod, openingstijden van het zwembad en updates van nieuwe sportevenementen of culturele activiteiten.

Maandag 4 september 08.00 is het sportcomplex en zwembad in Finsterwolde weer geopend en zullen we verder gaan onder de naam Sportbedrijf MFC de Hardenberg. Wees welkom, de koffie staat klaar en kom je zwemmen in de periode van 4 tot 11 september dan is het eerste kopje koffie/thee gratis.

Ingezonden