Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 augustus, 08.30 uur door John Havinga

FLINKE ZONNIGE PERIODEN | KOMENDE WEEK EERST ZELFDE WEER

Vandaag hebben we fraai zomerweer onder invloed van een hogedrukgebied boven het westen van Frankrijk. Dit zorgt voor flinke zonnige perioden afgewisseld door een voorbijdrijvende stapelwolk. Het wordt vanmiddag zo’n 25 à 26 graden. De wind is matig uit het westen. Vannacht is het vrijwel helder met wellicht wat nevel of een mistbank, bij een minimumtemperatuur rond 13 à 14 graden.

Het wordt morgen opnieuw een erg mooie dag met flinke zonnige perioden en het weer is bijna een kopie, met dat van vandaag. Er zijn af en toe een paar stapelwolken, maar vooral veel zonneschijn. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 25 graden en de wind wordt matig uit een westelijke richting.

We houden aardig hoge temperaturen en het blijft eerst vrij zonnig met temperaturen die rond 25 graden starten, maar later langzaam gaan dalen, naar 22 à 23 graden op woensdag en donderdag. Van buien is geen sprake in eerste instantie. Rond donderdag en de dagen daarna krijgen we wel te maken met (onweers)buien. Tot die tijd houden we heel aardig zomerweer.

Vriendelijke groet, John Havinga