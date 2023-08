Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start

OLDAMBT – Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die gesteld worden aan de inwoners van de gemeente Oldambt.



Onderzoek

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek begint 22 augustus; de resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Uitkomsten

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Burgemeester Sikkema benadrukt het belang van het onderzoek: ‘“Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Ingezonden