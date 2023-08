Westerwolde wint derde oefenwedstrijd en verslaat JVV met 5-2

JIPSINGBOERTANGE – Na donderdagavond 17 augustus in Beerta nog met 3 – 1 verloren te hebben van vierdeklasser THOS, boekte Westerwolde zondagmiddag 20 augustus in Jipsingboertange een duidelijke 5 – 2 overwinning op vijfdeklasser JVV. Lange tijd zag het er niet naar uit dat de Vlagtwedders met een overwinning huiswaarts zouden keren, want bij rust keek men nog tegen een 2 – 0 achterstand aan. Ondanks een veldoverwicht van Westerwolde, was het Milan Arling die vanuit snelle counters doelman Marco Wichers van Westerwolde tot twee keer toe het nakijken gaf in de eerste speelhelft.

In het tweede bedrijf wist Westerwolde, mede door over een betere conditie dan de tegenstander te beschikken, de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Achtereenvolgens Ben Ophof, Julian Smid, René v.d. Laan, Sander van Hoorn en Dennis Schrik wisten te scoren. Voor de jeugdige Schrik was het zijn tweede doelpunt in de voorbereiding. Tegen THOS wist hij ook al op sublieme manier de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Naast Schrik maakte nog een aantal jeugdspelers ook nu weer deel uit van de selectie. Zo ook Kjell Luijten die afgelopen donderdagavond zijn debuut maakte in zondag 1 en ook deze middag niet onverdienstelijk acteerde.

Komende dinsdagavond is de volgende oefenwedstrijd en wel tegen competitiegenoot ASVB. De wedstrijd vindt plaats in Blijham en begint vooralsnog om 20.00 uur. Nu de selectie van Westerwolde vanuit de vakantie nagenoeg weer compleet is een mooie graadmeter voor het voor de deur staande beker- en competitieseizoen.

Ingezonden door HJ Pleiter