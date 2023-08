Zorgen bij Samen Voor Pekela over de mogelijke wijzigingen bij de WMO huishoudelijke zorg

PEKELA – Samen Voor Pekela maakt zich zorgen over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de WMO huishoudelijke zorg te wijzigen. Het college van B&W van Pekela wil

van een algehele voorziening naar een maatwerkvoorziening. Tevens wil het college minimaal 500 huishoudens die nu huishoudelijke zorg ontvangen opnieuw indiceren en daarmee de uitgaven WMO beheersen.



Samen Voor Pekela verwacht dat de huishoudelijke zorg door deze verandering alleen maar duurder

uit zal vallen dan nu het geval is. Ook verwacht Samen Voor Pekela veel onrust onder bewoners van Pekela die nu al huishoudelijke zorg ontvangen.



Het college is voornemens een nieuwe aanbesteding, WMO. huishoudelijke zorg te organiseren.

Samen Voor Pekela wil weten wat de consequenties zijn voor de werknemers in de huishoudelijke

zorg. Samen Voor Pekela heeft maar liefst 40 schriftelijke vragen aan het college:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela



Nieuwe Pekela, 21 augustus 2023



Onderwerp: Vragen ex artikel 37 van het Reglement van Orde van de raad inzake aanpassing beleid

huishoudelijke ondersteuning.



Geacht college.

De fractie van Samen Voor Pekela heeft ten aanzien van uw voorstel “Aanpassing beleid

huishoudelijk ondersteuning” de volgende schriftelijke vragen.

1. Volgens de prognoses zullen de uitgaven voor Wmo huishoudelijke zorg stijgen. Waar is de prognose op gebaseerd?

2. Van 2021 tot 2023 zijn de aanvragen voor Wmo huishoudelijk zorg toegenomen met 14%. Weet uw college waardoor het aantal met 14% is gestegen?

3. U schrijft dat het frappant is dat de toename bij gemeente met een algemene voorziening Wmo huishoudelijk zorg aanmerkelijk hoger is dan in gemeenten met een maatwerkvoorziening. Over welke gemeenten heeft u het dan? Zijn dit gemeenten in de regio? Is bij u bekend hoe de bevolkingsopbouw in die gemeenten is? Kan uw college vergelijkende cijfers van de verschillende gemeenten aan de gemeenteraad presenteren?

4. Uw college stelt dat voorkomen moet worden dat onnodig middelen wegvloeien naar commerciële partijen. Hoe denkt uw college dat te voorkomen? Heeft uw college aanwijzingen dat er door de huidige zorgverleners overwinsten worden gemaakt? Overweegt uw college om Wmo huishoudelijk zorg in eigen hand te nemen en b.v. onder te brengen in een stichting?

5. Uw college overweegt een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Heeft uw college aanwijzingen dat zo’n aanbesteding financieel voordeliger uitpakt voor de gemeente Pekela? Is een nieuwe aanbestedingsronde noodzakelijk? Lopen de contracten met de huidige zorgverleners binnenkort af? Zo ja, wanneer lopen deze af? Wat kost een aanbesteding?

6. Aan een maatwerkvoorziening is een indicatie gekoppeld. Er wordt in een persoonlijk gesprek samen met de bewoner gezocht hoe de bewoner zo lang mogelijk zelfredzaam kan zijn. Uw college staat een integrale aanpak voor. De bewoner doet slechts een beroep op eenpaar uur huishoudelijke hulp. Er zou met een integrale aanpak volgens uw college zomaar meer uit kunnen komen. Voorziet uw college door deze aanpak geen verhoging van de totale uitgaven Wmo?

7. Het college is van mening dat door een dergelijke aanpak niet alleen socialer maar ook eerlijker is.

Heeft uw college aanwijzing dat er nu mensen zijn die ten onrechte huishoudelijke zorg ontvangen?

8. Maatwerk vraagt professionaliteit. De casusregisseur heeft een hbo werk- en denkniveau. Is het college van mening dat op dit moment de indicatie huishoudelijke zorg op een ondeskundige wijze gebeurt?

Waarom is het college van mening dat dit alleen door personen met HBO werk-/denk niveau kan gebeuren?

9. De aanvrager van huishoudelijke zorg is veelal op hogere leeftijd en praktisch geschoold. Hoe voorkomt het college dat de afstand tussen de aanvrager van huishoudelijke zorg en HBO geschoolde niet te groot is en dezelfde taal spreken?

10. Uw college staat een overgang na herindicatie voor van zes maanden. Na zes maanden dient

de inwoner een andere oplossing te vinden. Hoeveel tijd denk het college nodig te hebben om minimaal vijfhonderd huishoudens te bezoeken, verslag van te maken en vervolgens te besluiten dat huishoudelijke zorg al dan niet noodzakelijk is? Voorziet het college niet dat door deze voorgestelde werkwijze bij vele voornamelijk ouderen veel onrust gaat ontstaan? Is dit voor het college geen overweging om de huidige gebruikers van huishoudelijke zorg met rust te laten? Zo nee, waarom niet?

11. Het college overweegt een zgn. open house systeem voor contracteren. Wat zijn de voordelen van dit systeem?

12. Uw college zegt dat u, binnen uw mogelijkheden, erop aanstuurt dat het huidige personeel

door een eventuele andere aanbieder wordt overgenomen. Weet het college hoeveel personen bij de instelling voor huishoudelijke zorg werken? Zo ja, om welke aantallen gaat het? Is het college bereid baangarantie voor de medewerkers in de huishoudelijk zorg af te spreken? Zo nee, waarom niet?

13. Inspraak omdat het moet en omdat het er toe doet. Wordt inspraak gevraagd voor of na het raadsbesluit? Welke partijen worden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen? Hoe kan een gebruiker van huishoudelijk zorg zijn/haar zienswijze inbrengen?

14. Streekbladen worden steeds minder bij ieder huishouden in Pekela bezorgd. Op welke wijze wordt in de publiciteit gebracht dat belanghebbenden een zienswijze kan indienen?

15. Financiën. Uw college stelt voor om eenmalig € 100.000 uit te trekken voor herindicatie. De schatting

van onze fractie a is dat er minimaal 3 uur per huisgezin nodig is. 500 bezoeken circa € 100,00 per uur is al gauw € 150.000. Kan uw college garanderen dat € 100.000 om minimaal 500 betrokken gezinnen te zien, horen te rapporteren en terugkoppelen voldoende is?

16. Tevens stelt uw college voor om jaarlijks € 100.000 in de begroting op te nemen voor de

salariskosten voor de nog aan te nemen Wmo consulent. Beseft uw college dat voor het bedrag dat u vraag ruim 3000 uur huishoudelijke zorg kan worden verleend? Indien deze berekening niet klopt kan uw college ons een berekening voorleggen waaruit blijkt hoeveel uren er voor honderdduizend euro kan worden gewerkt in de huishoudelijke zorg?

17. In uw raadsbrief dd. 30 juni 2023 stelt u dat de betrokken zorginstellingen zonder toetsing

zorg verlenen. Uit navraag blijkt dat door de zorgverlener wel degelijk een toetsing plaats

vindt. Waarom stelt u dat er geen toetsing plaats vindt?

18. U stelt dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Uit zo’n opmerking blijkt wantrouwen naar de

instellingen die jaren lang naar behoren hun werk hebben verricht. Vanwaar deze andere opstelling?

Heeft u geen vertrouwen meer in de huidige zorgverleners? Bent u van mening dat de afgelopen jaren door de zorginstellingen stelselmatig in het voordeel van zorginstellingen is geïndiceerd? Zo ja, waarop baseert u dat?

19. U wilt alle inwoners huishoudelijke ondersteuning bieden die dat nodig hebben. Uit uw prognoses blijkt dat het aantal aanvragen stijgt. Heeft u een verklaring waardoor het aantal aanvragen stijgt?

20. U stelt dat de verandering van algemene voorziening naar maatwerkvoorziening geen garantie is om de kosten te beheersen. Wel voert u een plan uit om de kosten te beheersen en eerlijker te maken.

Hoe ziet uw plan eruit? Op welke wijze gaat u indiceren? Kunt u dit voor de gemeenteraad uitschrijven? Zo nee, waarom niet? Waaruit blijkt dat de huidige regeling oneerlijk is?

21. Verwacht wordt dat in 2026 het instaptarief wordt afgeschaft. Op dit moment met verkiezingen in zicht is niet duidelijk of dit in 2026 is geregeld. Uit informatie blijkt dat een inwoner tot een inkomen tot € 30.000 , € 6,70 per maand meer gaat betalen. Gezien het feit dat veel gebruikers van huishoudelijk zorg een laag inkomen hebben, zal dit de gemeente niet veel op leveren. Heeft uw college een indruk hoeveel grootverdieners gebruik maken van de goedkope huishoudelijk zorg van € 19,50 per maand?22. Het college suggereert een toename van de zorgvraag door aanvragen van mensen met een hoog inkomen.

Heeft uw college cijfers van de toename door mensen met een hoog inkomen vanaf het moment dat de algehele regeling huishoudelijke hulp te verkrijgen is voor € 19,50 per maand? Zo ja, kunt u deze cijfers voor de raad concretiseren? Tenslotte het volgende. Uw college verwacht dat na indiceren niet iedereen voor huishoudelijke zorg in aanmerking komt en dit zal leiden tot onrust. Bij herhaling geven wij aan dat de fractie Samen Voor Pekela van mening is dat huidige gebruikers van huishoudelijke zorg met rust moeten worden gelaten.



Uit de stukken die uw college gepresenteerd heeft gaat men voorbij aan het volgende.

In de huishoudelijke zorg werken veel parttimers. Mensen die slechts enkele uren tot maximaal 24

uur in de zorg werken. Het is voor die personen een welkome extra voor het gezinsinkomen. Het

bedrag van € 100.000 uit de reserve is slechts eenmalig is de redenering. Het lijkt wel of door de

inmiddels prima financiële reservepositie alles kan ondanks dat nood op vele terreinen hoog is.

Jaarlijks een extra bedrag van € 100.000 voor slechts één fte Wmo-consulent is een hoog bedrag.

Voor dit geld kunnen veel parttimers werken in de noodzakelijke huishoudelijke zorg voor

hulpvragende inwoners.



Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

De fractie van Samen voor Pekela,

Mw. G. Smit,

Mw. P. Manning

Mw. E. Winkel



Voor de voorzitter van de raad hebben wij nog de volgende opmerking(en):

Samen Voor Pekela is in het openbaar raadsdebat gehandicapt. Aan 2 leden van de fractie is

geadviseerd om niet het woord te voeren en niet mee te stemmen over het onderhavige

raadsvoorstel omdat deze leden werkzaam zijn bij een zorginstelling die werkzaam is in

huishoudelijke ondersteuning in Pekela en daarom een vermeend persoonlijke belang hebben.

Wij wijzen er opdat deze 2 leden slechts een beperkt aantal uren werkzaam zijn bij de zorginstelling

en hun invloed daarom zeer beperkt is. Daarnaast hebben raadsleden bij aanvang van functie de eed

of belofte afgelegd. Overigens is het ook zo dat de beoordeling van belangenverstrengeling in

beginsel bij de persoon (het raadslid) zelf ligt en dus kan niet afgedwongen worden door derden.

Onze fractie beraadt zich nog op deze kwestie.

Ingezonden