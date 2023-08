Bierfietser voor Cliniclowns goed onderweg en op koers voor een mooi resultaat

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 22 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT WOLKEN | VANAF DONDERDAG WISSELVALLIG

Er zijn vandaag af en toe bewolkte momenten, maar dat neemt niet weg dat het toch een vrij zonnige dag gaat worden met opnieuw een mooie middagtemperatuur van 25 of 26 graden. Dat is misschien iets lager dan gisteren maar nog steeds zomers, en er is ook maar weer een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Morgen is er op dat plaatje maar weinig verandering, maar donderdag wordt het een ander verhaal want dan is er veel bewolking en in de loop van de middag en de avond is er kans op een paar buien. Vooraf stijgt de temperatuur nog naar 26 graden, morgenmiddag wordt het ongeveer 24 graden.

Vanaf vrijdag is het ook een beetje wisselvallig en de maximumtemperaturen zakken dan terug tot rond de 22 graden, in het weekend is het ’s middags maar 18 tot 20 graden. Dus dan moet de jas overdag weer aan en ook dan is er af en toe een flinke bui met een beetje zon, maar enorm regenachtige dagen zijn er dan nog niet.