DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Om negen uur gisteravond is met geweld bij een voormalige school aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren ingebroken. Buren werden opgeschrikt door het lawaai en belden de politie. De daders zijn er vandoor gegaan. Er is niets buitgemaakt. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

De politie zoekt getuigen van een ongeval gisteren rond het middaguur in Haren-Emmeln. Een automobilist reed over een vluchtheuvel toen hij vanaf de B70 de B408 insloeg. Hierbij beschadigde hij een verkeersbord. De schade bedraagt 200 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Tussen woensdag 15.00 en maandag 7.00 uur verschaften onbekende personen zich via een hekwerk toegang tot een terrein aan de Neelandstraße in Meppen. Uit een daar geparkeerde mobiele kraan werd 200 liter diesel gestolen. De schade bedraagt 350 euro.

Tussen zaterdag 18.30 en maandag 8.35 uur is bij een dierenspeciaalzaak aan de Fürstenbergstraße een poging tot inbraak gedaan. Toen dat mislukte sloegen de daders op de vlucht. Over de hoogte van de aangerichte schade is niets bekend.

Papenburg

Tijdens een doorzoeking, waarbij een drugshond werd ingezet, werden bij een 26 jarige man in Papenburg meerdere soorten drugs aangetroffen. Hij wordt verdacht van het dealen in verdovende middelen. Naast marihuana, hasj en cocaïne werden ook zogenaamde spacecakes aangetroffen. De verdachte is na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.