Verdachte aangehouden na steekincident in Coevorden

COEVORDEN, EMMEN – Gisteravond vond in Coevorden een steekincident plaats. Eén persoon raakte gewond. Kort na het incident kon een verdachte worden aangehouden.

De politie kreeg maandagavond 21 augustus rond 20.30 uur melding van een steekincident. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Na een eerste onderzoek en contact met getuigen bleek het incident gebeurt te zijn aan de Pampert in Coevorden.

Verdachte aangehouden

Eén persoon raakte gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie startte meteen een onderzoek. Zo is er onder andere gesproken met getuigen en werd er sporenonderzoek verricht. De verdachte meldde zich enige tijd later bij het politiebureau. Hij wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident. Zowel de verdachte als het slachtoffer betreffen twee minderjarige jongens uit Coevorden en Emmen.

Weet u meer?

Het onderzoek gaat door en de politie komt dan ook graag in contact met mensen die meer weten over het incident. Woont u in de omgeving van de Pampert en beschikt u over een (deurbel)camera? Of is u iets opgevallen tussen 20.00 en 21.00 uur wat mogelijk verband houdt met dit incident? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.